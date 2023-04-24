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Курская государственная сельскохозяйственная академия преобразована в Курский государственный аграрный университет

Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова повысила свой статус и стала Курским государственным аграрным университетом, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Он напомнил, что учебное заведение подведомственно Министерству сельского хозяйства РФ, а для региона - «ключевой вуз отрасли». «За последний год академия активно развивалась и достигла значительных успехов. Были открыты новые образовательные программы, начали работу четыре диссертационных совета, более чем на тысячу человек увеличилось число студентов, значительно вырос бюджет вуза»,- написал в своем телеграм-канале господин Старовойт.

В ноябре прошлого года, после частичной мобилизации, некоторые вузы Черноземья заявили, что готовы предоставить студентов старших курсов для замещения выбывших сотрудников предприятий. Тогда, в частности, курский вице-губернатор Виктор Карамышев сообщил, что Курская государственная сельскохозяйственная академия располагает специалистами для аграрных предприятий региона.

Владимир Зоркий

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