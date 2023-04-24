Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункере Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем слухи о том, что у Владимира Путина есть двойники. Представитель Кремля добавил, что «ни в каком бункере» глава государства не находится.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина много двойников, которые работают вместо него в то время, как он сидит в бункере. Да, да, еще одно вранье, еще одно вранье. <...> Ни в каких бункерах, он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье. И это вы тоже видите»,— отметил господин Песков в ходе марафона «Знание. Первые», организованного Российским обществом «Знание».

По словам Дмитрия Пескова, никаких проблем со здоровьем у президента России нет. «С трудом за ним поспеваем, его энергетике можно только позавидовать, его здоровье, дай бог, можно пожелать только самому себе»,— пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Дмитрий Песков добавил, что «ни в каких бункерах Путин не сидит». Он пояснил, что «в простонародье "бункером" называется координационно-аналитический центр правительства, Белого дома».

«Это феноменальное, высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране, любые предвестники проблем в экономике, социальной сфере, медицине, технологиях и так далее. Вот такой у нас "бункер", но совсем не тот, о котором говорят неправду на коллективном Западе»,— уточнил представитель Кремля.

20 апреля Дмитрий Песков назвал «весьма странным» заявление о том, что в зону военной операции на Украине вместо Владимира Путина ездил его двойник. С таким утверждением за день до этого выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов после поездки президента России в Херсонскую область и Луганскую народную республику.

Александр Кислов