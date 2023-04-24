С завода «Красное Сормово» взыскали 28,6 млн рублей за поломку на сухогрузе

Нижегородский арбитражный суд взыскал с судостроительного завода «Красное Сормово» 28,6 млн руб. убытков в пользу судоходной компании «Пола Райз». Она эксплуатировала сухогруз «Пола Мария», собранный нижегородскими корабелами, но 30 марта 2021 года при переходе из порта Клайпеды в Пярну у судна вышла из строя винто-рулевая колонка (ВРК) левого борта. Приобретенный по лизинговому контракту сухогруз был на гарантийном сроке у завода-изготовителя, и судовладелец подал иск о компенсации расходов на ремонт судна и других сопутствующих трат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В ходе судебной экспертизы был сделан вывод, что при аварии произошло самопроизвольное раскручивание болтов крепления ступицы к обойме подшипника механизма поворота ВРК. Это могло случиться по причинам недостаточного усилия затяжки болтов либо нанесения недостаточного количества клеевого фиксатора Loctite на резьбовые соединения. Такой способ крепления эксперт посчитал менее надежным, нежели механическая стяжка деталей ВРК.

По заключению экспертизы, скорее всего, заводской брак допустил изготовитель винто-рулевой колонки – немецкая компания Schottel. Однако поскольку ответственность за качество проданного судна по договору несет завод «Красное Сормово», убытки решено взыскать с него.

Компания «Пола Райз» также просила взыскать с судостроителей еще $ 594 тыс. упущенной выгоды от простоя сухогруза, ссылаясь на Лиссабонские правила. Однако в этой части судовладельцу отказали, указав на том, что эти правила действуют только при столкновении двух судов, чего в данном случае не было.

Иван Сергеев