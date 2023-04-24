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Коммерсантъ FM
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Экс-главу национальной безопасности Казахстана приговорили к 18 годам за госизмену

Суд Астаны приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Карим Масимов

Карим Масимов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Карим Масимов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Карима Масимова, а также пожизненно запретил ему занимать должности на госслужбе. Дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно».

По этому делу также проходили три бывших заместителя Карима Масимова: Даулет Ергожин, Ануар Садыкулов, Марат Осипов. Они приговорены к 15, 16 и 3 годам лишения свободы соответственно. Все четверо лишены званий генералов и государственных наград.

Уголовное дело по статье о госизмене было заведено после январских протестов 2020 года на фоне резкого повышения цен на газ в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что причиной протестов стала попытка «врагов» страны захватить власть в республике через «детально разработанную» силовыми структурами операцию.

Карим Масимов возглавлял КНБ с 2016 года по январь 2022 года. До этого он дважды занимал пост премьера-министра при президенте Нурсултане Назарбаеве: в 2007–2012 и 2014–2016 годах. В период между 2012 и 2014 годами он руководил администрацией президента.

Лусине Баласян

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