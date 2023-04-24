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Коммерсантъ FM
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СБУ предъявила заочные обвинения председателю парламента Чечни Магомеду Даудову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения председателю парламента Чечни Магомеду Даудову по трем статьям. Его обвиняют в пособничестве «в ведении войны, в сговоре с целью изменения границ Украины», а также в распространении материалов, «содержащих оправдание действий России в отношении Украины». Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

«Установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок России, которые дислоцируются на территории Северного Кавказа»,— заявили в СБУ.

В сообщении СБУ указывается, что во время визита в Лисичанск, Попасную и Мариуполь Магомед Даудов встречался с «главарями вновь созданных отрядов кадыровцев» и призывал к ведению активных боевых действий против украинских сил территориальной обороны.

«Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова (глава Чечни Рамзан Кадыров.— "Ъ") и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства»,— говорится в сообщении. Также в СБУ отметили, что Магомед Даудов регулярно публикует в Telegram-канале выступления Рамзана Кадырова.

Самому Рамзану Кадырову СБУ заочно предъявила обвинения еще в августе 2022 года. В ответ глава Чечни предложил СБУ «приехать и разобраться». «Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, а кто террорист»,— сказал он, отметив: «Будь моя воля, мы давно бы забрали Киев».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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