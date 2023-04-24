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Коммерсантъ FM
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Спартаковцы перестреляли «Краснодар»

Они смогли одолеть его, проигрывая со счетом 0:2

Очередной тур чемпионата России завершился роскошным матчем «Спартака» с «Краснодаром». Спартаковцы, которые почти полтора тайма не были похожи на команду, выходящую из кризиса, которые уступали по ходу встречи — 0:2 и 2:3, смогли в концовке вырвать победу со счетом 4:3, закрепившись в топ-тройке.

Дубль Александра Соболева (в центре) разбудил «Спартак», который вместо того, чтобы потерпеть очередную неудачу, обыграл «Краснодар»

Дубль Александра Соболева (в центре) разбудил «Спартак», который вместо того, чтобы потерпеть очередную неудачу, обыграл «Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дубль Александра Соболева (в центре) разбудил «Спартак», который вместо того, чтобы потерпеть очередную неудачу, обыграл «Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Это ведь жутко любопытно — посмотреть, как команда, которая и так-то в последнее время играет ни шатко ни валко, реагирует на совсем уж болезненную оплеуху от клуба из дивизиона ниже рангом. Сильно переживает из-за нее? Готова ли, чтобы искупить вину, к радикальным трансформациям?

Спартаковский тренер Гильермо Абаскаль точно принял кубковое поражение от «Акрона» близко к сердцу. Настолько близко, что посчитал нужным не только перетряхнуть основу, но и скорректировать схему игры в обороне: три центральных защитника — это совсем нетипичный для него формат. Но трансформаций с самим «Спартаком» долго не происходило никаких. Его футбол вполне соответствовал атмосфере на полупустом, тихом и звучавшем даже как-то равнодушно и отстраненно, словно проблемы клуба-хозяина ему по барабану, стадионе. Это был неторопливый, без искры футбол, который так понравился болельщикам скромного тольяттинского соперника и который наверняка воодушевлял болельщиков краснодарских.

А совсем они воодушевились, когда первая же настойчивая атака «Краснодара» вылилась в беду для «Спартака». Гости без затей разыграли угловой, а обороняющиеся вели себя странно. На продвигающегося к воротам Эдуарда Сперцяна выходить никто не хотел: делайте, что хотите, милости просим. Сперцян решил прострелить в ту зону на границе вратарской, где его партнер Джон Кордоба сражался с Никитой Черновым. Спартаковец мешал сопернику всеми доступными способами, в том числе отнюдь не нежно обнимая за корпус. Но стреножить форварда такого гренадерского сложения, как Кордоба, непросто, и Чернов в этом не преуспел. Краснодарец смог подставиться под мяч, и тот рикошетом от него влетел в сетку.

У «Спартака» оставалась еще слабенькая надежда на VAR, на то, что тот найдет офсайд. Но нет, не нашел. И Абаскаль, сверкая пижонскими кроссовками, выскочил к бровке, что-то выкрикивая во весь голос, хотя явно его никто не мог услышать или, во всяком случае, понять. Но крик души никак не сдержишь.

А «Спартак» никак не хотел просыпаться. Взяв умеренный, без надрыва ритм, он упорно держал его, беся, видимо, своего наставника. За десять минут до перерыва тот не сдержался и выпустил на поле одного из тех основных игроков, без которых пробовал обойтись,— Романа Зобнина. Что-то вроде стало получаться. Даже прошла симпатичная атака с длинным переводом с фланга на Леона Классена и его ударом в касание. Удар, впрочем, Классен смазал.

Но факт, что «Спартаку» жутко повезло уйти отдыхать при минимальном отставании. На излете первого тайма «Краснодар» заработал право на штрафной. Эдуард Сперцян исполнил стандарт шикарно, а спартаковская стенка оказалась хлипкой. Мяч прошил ее, но потом, вместо того чтобы влететь в угол, стукнулся в стойку. И это было еще не все, потому что отскок достался другому краснодарцу — Жуану Батши. Тот под мяч подстроился и палил наверняка. Тут «Спартак» выручил уже голкипер Александр Селихов, который непонятно как, лежа на газоне, успел сориентироваться в ситуации.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В перерыве Гильермо Абаскаль, конечно, продолжил шаманить с составом. Сразу после него на поле обнаружились и Даниил Денисов, и, главное, Квинси Промес. В тех, кто к «Спартаку» неравнодушен, скорее всего, заполыхала ярким пламенем надежда: ну уж сейчас-то добавят.

От ощущения, что полыхала она совершенно напрасно, четверть часа некуда было деться. Ни тренерские призывы, ни выход известных футболистов на «Спартак» не действовали. Второй краснодарский гол можно было даже считать идеальным, спрессованным в несколько секунд воплощением его общего состояния. Жуан Батши взял мяч на своей половине и прокинул его мимо Алексиса Дуарте. Батши несся вперед, а Дуарте, сначала припустив за ним, вдруг взял и притормозил и дальше потрусил уже так, будто совершает приятную утреннюю пробежку по набережной: не надо надрываться, можно поглазеть по сторонам. А избавленный от приставаний Батши сместился в центр и влепил мяч в сетку.

Казалось, что это уже приговор «Спартаку» за его инертность и безразличие. И кто бы мог подумать, что все самое интересное еще впереди.

Проснуться спартаковцам помогла неаккуратность Кристиана Рамиреса: он неловко размахивал ногой в штрафной и задел Александра Соболева. Соболев сам же пенальти и реализовал. А поймавшие удачу хозяева задвигались, забурлили и стали похожи на тот «Спартак», который так всех восхищал осенью 2022 года,— резкий, свежий.

Счет он сравнял, когда еще один резервист с именем — Антон Зиньковский, брошенный выручать тонущий клуб, классно пальнул издали в угол. Вратарь Матвей Сафонов мяч достал, но Соболев — это мастер охотиться за отскоками. И игра раскрылась — атака на атаку, момент на момент.

Первым выгоду из этой нежданной открытости извлек, однако, не спровоцировавший ее «Спартак», а «Краснодар». Неказистый спартаковский вынос он превратил в собственный выпад, который завершил перекинувший Селихова Сперцян.

Затем настала очередь пользоваться свободой «Спартака». Заброс с его половины поля не смотрелся опасным для «Краснодара». Но все для хозяев срослось после скидки и нового удара Зиньковского, взять который Сафонову не дал вновь некстати выставивший ногу в сторону Рамирес.

А «Спартак», оседлав, может быть, впервые за полгода волну вдохновения, не желал довольствоваться синицей в руках. И очередной его «джокер» — Шамар Николсон — продрался в штрафную, вручив мяч Квинси Промесу. А Промес продемонстрировал упрямство, не желая мириться с тем обстоятельством, что вокруг него — целый частокол соперников. И выиграл, отправив мяч в угол и заставив всю скамейку во главе с Абаскалем сходить с ума.

Эта волшебная победа позволила «Спартаку» закрепиться в топ-тройке. За шесть туров до финиша первенства он замыкает ее, но отстает от идущего вторым вслед за «Зенитом» «Ростова» всего на очко. А располагающийся четвертым ЦСКА — в трех баллах позади спартаковцев.

Алексей Доспехов

24-й тур

«Спартак»—«Краснодар» 4:3

Соболев, 63 (пен.), 68; Зиньковский, 81; Промес, 84 — Кордоба,11; Батши, 58; Сперцян, 72.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 18 4 2 60:12 58

2. «Ростов» 14 7 3 43:31 49

3. «Спартак» 14 6 4 54:31 48

4. ЦСКА 13 6 5 43:22 45

5. «Ахмат» 12 4 8 35:30 40

6. «Динамо» 11 6 7 43:33 39

7. «Краснодар» 11 5 8 52:4038

8. «Оренбург» 11 3 10 47:48 36

9. «Сочи» 9 4 11 32:44 31

10. «Локомотив» 8 5 11 37:41 29

11. «Урал» 7 4 13 26:40 25

12. «Крылья Советов» 6 7 11 24:35 25

13. «Нижний Новгород» 6 4 14 27:48 22

14. «Факел» 2 12 10 29:45 18

15. «Химки» 4 5 15 23:52 17

16. «Торпедо» 3 4 17 18:41 13

  • Газета «Коммерсантъ» №72 от 25.04.2023, стр. 12

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