Спартаковцы перестреляли «Краснодар»

Очередной тур чемпионата России завершился роскошным матчем «Спартака» с «Краснодаром». Спартаковцы, которые почти полтора тайма не были похожи на команду, выходящую из кризиса, которые уступали по ходу встречи — 0:2 и 2:3, смогли в концовке вырвать победу со счетом 4:3, закрепившись в топ-тройке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль Александра Соболева (в центре) разбудил «Спартак», который вместо того, чтобы потерпеть очередную неудачу, обыграл «Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дубль Александра Соболева (в центре) разбудил «Спартак», который вместо того, чтобы потерпеть очередную неудачу, обыграл «Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Это ведь жутко любопытно — посмотреть, как команда, которая и так-то в последнее время играет ни шатко ни валко, реагирует на совсем уж болезненную оплеуху от клуба из дивизиона ниже рангом. Сильно переживает из-за нее? Готова ли, чтобы искупить вину, к радикальным трансформациям?

Спартаковский тренер Гильермо Абаскаль точно принял кубковое поражение от «Акрона» близко к сердцу. Настолько близко, что посчитал нужным не только перетряхнуть основу, но и скорректировать схему игры в обороне: три центральных защитника — это совсем нетипичный для него формат. Но трансформаций с самим «Спартаком» долго не происходило никаких. Его футбол вполне соответствовал атмосфере на полупустом, тихом и звучавшем даже как-то равнодушно и отстраненно, словно проблемы клуба-хозяина ему по барабану, стадионе. Это был неторопливый, без искры футбол, который так понравился болельщикам скромного тольяттинского соперника и который наверняка воодушевлял болельщиков краснодарских.

А совсем они воодушевились, когда первая же настойчивая атака «Краснодара» вылилась в беду для «Спартака». Гости без затей разыграли угловой, а обороняющиеся вели себя странно. На продвигающегося к воротам Эдуарда Сперцяна выходить никто не хотел: делайте, что хотите, милости просим. Сперцян решил прострелить в ту зону на границе вратарской, где его партнер Джон Кордоба сражался с Никитой Черновым. Спартаковец мешал сопернику всеми доступными способами, в том числе отнюдь не нежно обнимая за корпус. Но стреножить форварда такого гренадерского сложения, как Кордоба, непросто, и Чернов в этом не преуспел. Краснодарец смог подставиться под мяч, и тот рикошетом от него влетел в сетку.

У «Спартака» оставалась еще слабенькая надежда на VAR, на то, что тот найдет офсайд. Но нет, не нашел. И Абаскаль, сверкая пижонскими кроссовками, выскочил к бровке, что-то выкрикивая во весь голос, хотя явно его никто не мог услышать или, во всяком случае, понять. Но крик души никак не сдержишь.

А «Спартак» никак не хотел просыпаться. Взяв умеренный, без надрыва ритм, он упорно держал его, беся, видимо, своего наставника. За десять минут до перерыва тот не сдержался и выпустил на поле одного из тех основных игроков, без которых пробовал обойтись,— Романа Зобнина. Что-то вроде стало получаться. Даже прошла симпатичная атака с длинным переводом с фланга на Леона Классена и его ударом в касание. Удар, впрочем, Классен смазал.

Но факт, что «Спартаку» жутко повезло уйти отдыхать при минимальном отставании. На излете первого тайма «Краснодар» заработал право на штрафной. Эдуард Сперцян исполнил стандарт шикарно, а спартаковская стенка оказалась хлипкой. Мяч прошил ее, но потом, вместо того чтобы влететь в угол, стукнулся в стойку. И это было еще не все, потому что отскок достался другому краснодарцу — Жуану Батши. Тот под мяч подстроился и палил наверняка. Тут «Спартак» выручил уже голкипер Александр Селихов, который непонятно как, лежа на газоне, успел сориентироваться в ситуации.

В перерыве Гильермо Абаскаль, конечно, продолжил шаманить с составом. Сразу после него на поле обнаружились и Даниил Денисов, и, главное, Квинси Промес. В тех, кто к «Спартаку» неравнодушен, скорее всего, заполыхала ярким пламенем надежда: ну уж сейчас-то добавят.

От ощущения, что полыхала она совершенно напрасно, четверть часа некуда было деться. Ни тренерские призывы, ни выход известных футболистов на «Спартак» не действовали. Второй краснодарский гол можно было даже считать идеальным, спрессованным в несколько секунд воплощением его общего состояния. Жуан Батши взял мяч на своей половине и прокинул его мимо Алексиса Дуарте. Батши несся вперед, а Дуарте, сначала припустив за ним, вдруг взял и притормозил и дальше потрусил уже так, будто совершает приятную утреннюю пробежку по набережной: не надо надрываться, можно поглазеть по сторонам. А избавленный от приставаний Батши сместился в центр и влепил мяч в сетку.

Казалось, что это уже приговор «Спартаку» за его инертность и безразличие. И кто бы мог подумать, что все самое интересное еще впереди.

Проснуться спартаковцам помогла неаккуратность Кристиана Рамиреса: он неловко размахивал ногой в штрафной и задел Александра Соболева. Соболев сам же пенальти и реализовал. А поймавшие удачу хозяева задвигались, забурлили и стали похожи на тот «Спартак», который так всех восхищал осенью 2022 года,— резкий, свежий.

Счет он сравнял, когда еще один резервист с именем — Антон Зиньковский, брошенный выручать тонущий клуб, классно пальнул издали в угол. Вратарь Матвей Сафонов мяч достал, но Соболев — это мастер охотиться за отскоками. И игра раскрылась — атака на атаку, момент на момент.

Первым выгоду из этой нежданной открытости извлек, однако, не спровоцировавший ее «Спартак», а «Краснодар». Неказистый спартаковский вынос он превратил в собственный выпад, который завершил перекинувший Селихова Сперцян.

Затем настала очередь пользоваться свободой «Спартака». Заброс с его половины поля не смотрелся опасным для «Краснодара». Но все для хозяев срослось после скидки и нового удара Зиньковского, взять который Сафонову не дал вновь некстати выставивший ногу в сторону Рамирес.

А «Спартак», оседлав, может быть, впервые за полгода волну вдохновения, не желал довольствоваться синицей в руках. И очередной его «джокер» — Шамар Николсон — продрался в штрафную, вручив мяч Квинси Промесу. А Промес продемонстрировал упрямство, не желая мириться с тем обстоятельством, что вокруг него — целый частокол соперников. И выиграл, отправив мяч в угол и заставив всю скамейку во главе с Абаскалем сходить с ума.

Эта волшебная победа позволила «Спартаку» закрепиться в топ-тройке. За шесть туров до финиша первенства он замыкает ее, но отстает от идущего вторым вслед за «Зенитом» «Ростова» всего на очко. А располагающийся четвертым ЦСКА — в трех баллах позади спартаковцев.

Алексей Доспехов