«Доступные варианты есть в Ленинском районе и Балашихе»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, сколько стоят квартиры с ремонтом в Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Квартиры с отделкой от застройщика — востребованный формат в сегменте новостроек. В таком случае можно максимально быстро заселиться в новое жилье сразу после получения ключей и не тратить время и силы на ремонт. Кроме того, если квартира приобретается в ипотеку, стоимость отделки войдет в сумму кредита и можно будет заранее просчитать основные затраты.

Несколько лет подряд доля квартир с отделкой в московском регионе росла, но сейчас динамика скорректировалась. В Московской области, к примеру, на первичном рынке в ближнем радиусе представлено 130 жилых комплексов, из которых только в 65 можно подобрать квартиры с чистовой отделкой, посчитали эксперты компании Est-a-Tet.

Одни из наиболее доступных вариантов в Подмосковье находятся в Ленинском районе и Балашихе и стоят от 3,7 млн руб. В Ленинском районе есть выбор жилья площадью от 20,5 до 101 кв. м., в Балашихе — от 19 до 70 кв. м.

Итоговая цена, конечно, зависит от площади выбранного лота и его характеристик. В Новой Москве, по данным экспертов компании VSN Realty, стоимость квартир с отделкой начинается от 4,2 млн руб. Всего в 46 новомосковских проектах первичной жилой недвижимости доступны к покупке более 17 тыс. квартир, из которых 60% представлены с разными форматами отделки. С готовой финишной — чуть более 7,7 тыс. лотов.