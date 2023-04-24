Имущество Валуйского ЛВЗ в Белгородской области продано за 31,7 млн рублей

Победителем торгов по продаже производственного комплекса ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) в Белгородской области стало ООО «Электронный брокер», действовавшее по поручению предпринимателя Евгения Солдатова. Это следует из сообщения организатора торгов - ООО «Элторг». ЛВЗ выкуплен за 31,68 млн руб.

Активы (земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м, здания и сооружения на нем, включая региональный памятник архитектуры «Винокуренный завод Добычина», скважина, забор и 310 единиц оборудования) выставлялись на торги с начальной ценой 35,2 млн руб. Ранее имущественный комплекс пытались продать за 71,8 млн руб.

Валуйский ЛВЗ был признан банкротом в октябре 2021 года. Этого потребовало белгородское ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. руб. Однако позже реестр требований кредиторов пополнился 896,9 млн руб. долга перед региональным отделением Сбербанка.

Еще до банкротства ЛВЗ в июне 2021 года обанкротился владелец 63,19% акций завода и вице-президент агропромышленного холдинга «Промагро» Вячеслав Жуков. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов по иску Сбербанка на 159,64 млн руб.

Евгений Солдатов, по данным Kartoteka.ru, является владельцем краснодарского ООО «Океан», специализирующегося на торговле мясными продуктами в брендовых магазинах.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Банкротство настоялось в суде».

Владимир Зоркий