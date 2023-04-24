Credit Suisse завершил квартал с прибылью 12,8 млрд франков благодаря списанию облигаций

Credit Suisse сумел прервать череду убыточных кварталов, получив по итогам первых трех месяцев нынешнего года чистую прибыль в размере 12,8 млрд франков ($14,1 млрд) (.pdf). Для сравнения, в предыдущем квартале банк понес убыток на 1,4 млрд франков, а годом ранее — на 273 млрд франков.

Впрочем, столь выдающийся результат для банка, который властям Швейцарии пришлось экстренно спасать, стал возможен исключительно благодаря списанию долговых обязательств. В рамках сделки между UBS и Credit Suisse, совершенной при посредничестве швейцарских властей, была списана стоимость всех облигаций AT1, выпущенных Credit Suisse,— около 15 млрд швейцарских франков. Без учета этих списаний Credit Suisse понес чистый убыток по итогам квартала в размере 1,3 млрд франков, а его выручка упала на 40%, до 2,7 млрд франков.

Проблемы банка отразились на поведении клиентов. Чистый отток средств со счетов Credit Suisse составил 61,2 млн франков по итогам первого квартала года и 110,5 млн франков в четвертом квартале прошлого года. А общий объем средств, находящихся под управлением Credit Suisse, сократился за год почти на 20%, с 1,55 млрд до 1,25 млрд франков.

Кирилл Сарханянц