Новосибирский застройщик «Город в городе» признан банкротом

В новосибирской компании АО «Город в городе», выступавшей ранее застройщиком ЖК «Огни Сибири», введено конкурсное производство до 17 октября. Заявление о банкротстве компании было подано фирмой «Скат» в январе 2023 года из-за долга 330,2 тыс. руб.

В 2021 году в отношении компании уже подавалось заявление о банкротстве – от предпринимателя Ильи Жаворонкова, который, как следует из материалов картотеки арбитражных дел, ранее оказывал агентские услуги застройщику «Огней Сибири» и арендовал у него помещение под офис. Сумма просроченной задолженности составила 21,1 млн руб. Однако заявление было оставлено без рассмотрения. Позднее в дело включились еще несколько кредиторов компании, однако их заявления также были оставлены без рассмотрения. В материалах дела отмечается, что кредиторам были возмещены убытки «за «Город в городе»».

ЖК «Огни Сибири» состоит из восьми домов площадью около 300 тыс. кв. м, он расположен в центре Новосибирска на бывшей территории обанкроченного ОАО «Новосибирский жировой комбинат», который входил в холдинг «Солнечные продукты».

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Оксана Павлова