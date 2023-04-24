ГК «Смарт» пошла в науку

Структура ГК «Смарт» ООО «Смарт менеджмент» победила в торгах на строительство межвузовского студенческого кампуса в Орле. Компания снизила цену на 0,1% и получила контракт за 9,7 млрд руб. В 2026 году необходимо ввести к эксплуатацию учебно-лабораторный корпус, комплекс общежитий на 1,5 тыс. человек, футбольный стадион и котельную. ГК известна крупными проектами в Грозном, в том числе центром «Ахмат Тауэр», аэропортом и международным университетом. Изначально орловские власти хотели построить кампус по концессии на 8 тыс. студентов за почти 18 млрд руб., потом проект несколько раз менялся. Губернатор Андрей Клычков называет его «связующим звеном образования и науки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» в конце минувшей недели раскрыла победителя конкурса на проектирование, строительство и поставку оборудования межвузовского кампуса в Орле. Контракт направлен на подписание московскому ООО «Смарт менеджмент», следует из Единой информационной системы в сфере закупок. Кампус должен быть создан на базе Орловского госуниверситета имени И.С. Тургенева (ОГУ).

Торгами заинтересовались три компании, одна заявка была отклонена из-за отсутствия части информации. Имена проигравших участников после начала спецоперации не раскрываются. Начальная цена контракта составила 9,747 млрд руб. «Смарт менеджмент» снизил ее на 0,1% или на 9,7 млн — до 9,737 млрд. Его конкурент предложил построить кампус по полной стоимости.

Победителю необходимо сдать объект в 2026 году. Строительство разбито на четыре этапа: блочно-модульная газовая котельная мощностью 16 МВт (162,9 млн руб. с НДС), футбольное поле с трибунами на 500 мест площадью до 2 тыс. кв. м (161,9 млн руб., аналог — стадион в воронежском селе Каширское), комплекс общежитий на 1,5 тыс. мест площадью около 3 тыс. кв. м (4,558 млрд руб., аналог — общежития для научно-технического центра «ИТМО Хайпарк» под Санкт-Петербургом) и учебно-лабораторный корпус площадью до 30 тыс. кв. м (около 4,854 млрд руб., аналог — корпус цифровых и информационных технологий Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова).

По данным Rusprofile, ООО «Смарт менеджмент» зарегистрировано в Москве в июле 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 147,5 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,6 млрд и 95,3 млн. Гендиректором является Расим Курамшин. Единственный владелец — Сайд-Магомед Зубайраев. До этого компания получила всего два госконтракта на 1,27 млрд руб. Оба договора заключены в 2021 году и касались строительства двух корпусов в жилом доме в Москве. Цена одного контракта составила 642,4 млн, второго — 627,6 млн.

Сайд-Магомед Зубайраев также владеет еще пятью ООО с названием «Смарт» — грозненским «Смарт констракшн» и московскими «Смарт», «Смарт инжиниринг», «Смарт консалтинг» и «Смарт билдинг». Последнюю компанию господин Зубайраев еще и возглавляет. Четыре из них зарегистрированы для строительства жилых и нежилых зданий, «Смарт» — для управления холдинг-компаниями.

Весь бизнес объединен в ГК «Смарт», у которой, впрочем, нет единого сайта. По собственным данным «Смарт билдинга» (адреса электронной почты этой компании указаны также для связи со «Смарт менеджментом»), компания занимается строительством в Москве и Грозном.

В столице России у ГК несколько жилкомплексов. В столице Чечни компания построила многофункциональный комплекс «Минутка», торгово-развлекательный центр «Грозный молл» и парк «Каусар». Два последних объекта будут объединены в единый архитектурный ансамбль со 102-этажным многофункциональным высотным комплексом «Ахмат Тауэр», который также возводит «Смарт билдинг».

Кроме того, компания занимается строительством республиканского центра спортивного борьбы имени А.А. Кадырова, Грозненского международного университета и международного терминала местного аэропорта. Конкурс ФКУ «Ространсмодернизация» на реконструкцию и строительство воздушной гавани выиграл «Смарт констракшн», снизивший цену с 15,1 до 14,9 млрд руб. С этой же компанией ФКУ заключило контракт на возведение объектов радиотехнического обеспечения полетов, здания командно-диспетчерского пункта и сопутствующей инфраструктуры за 2,2 млрд.

Впервые речь о кампусе для ОГУ зашла еще при прежнем губернаторе Вадиме Потомском. В феврале 2017 года говорилось о планах «рассмотреть вопрос о государственно-частном партнерстве по развитию кампуса». Уже новый глава региона Андрей Клычков представил инициативу президенту РФ Владимиру Путину в 2018 году. Год спустя стало известно о планах создать кампус «Кадры для цифровой промышленности» «при непосредственном участии» Российской академии народного хозяйства и орловского Среднерусского института управления.

В 2021 году господин Клычков раскрыл параметры проекта на стратегической сессии Минобрнауки РФ. Общая площадь общежитий для 8 074 человек должна была составить 161,5 тыс. кв. м, еще 150 тыс. кв. м планировались под сопутствующую инфраструктуру, в том числе около 37 тыс. кв. м — под мастерские по программе WorldSkills и учебные аудитории. Общая стоимость строительства тогда оценивалась в 17,7 млрд руб. «в прогнозных ценах с НДС», из них 1,5 млрд — на спортплощадки, зеленые зоны, развлекательную и коммунальную инфраструктуру. Под проект предлагался земельный участок на Наугорском шоссе, обеспеченный объектами инфраструктуры и максимально приближенный к вузам.

Кампус планировалось создать по концессии, в рамках которой инвестор окупал бы вложения «за счет взимания платы за предоставление мест в общежитии студентам и доходов от кафе и объектов зеленых зон». Власти помимо административной поддержки готовы были обнулить ставку налога на имущество и сделать минимальной ставку налога на прибыль в региональной части, а «при необходимости» — заняться развитием смежной энергетической и коммунальной инфраструктуры.

В том же году заявлялось, что проект прошел защиту «на уровне» вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. О старте подготовки к строительству стало известно в феврале 2022 года. К этому моменту проект предполагал уже сеть общежитий на 1,5 тыс. мест и учебно-лабораторный корпус площадью 30 тыс. кв. м, а также спортивную и досуговую инфраструктуру. Стоимость работ оценивалась в 5,5 млрд руб. Но эта сумма «будет меняться», предупреждали в облправительстве. ОГУ направил заявку в Миноборнауки РФ на разработку технической документации.

Задание на проектирование министерство одобрило в июне. Кампус должен разместиться на улице Скворцова, 5 на двух участках общей площадью 354,3 тыс. кв. м — 205 и 149,3 тыс. кв. м. В рамках проекта также были запланированы котельная, стадион и «другая» спортивная инфраструктура площадью 2 тыс. кв. м. Стоимость выросла до 8,9 млрд. Куратором проекта стал ОГУ.

В начале 2023 года губернатор заявил о выделении региону 10 млрд руб., на которые планировалось построить 66 тыс. кв. м инфраструктуры: общежитий, лекториев, залов, лабораторий, площадок для отдыха, стадионов, парка и кинотеатра. Концепция обсуждалась с главой Сбербанка Германом Грефом и ректором Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаилом Гординым. На встрече с послом Уганды в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге Андрей Клычков заявлял, что 1,5 тыс. мест предназначены для зарубежных студентов.

По словам господина Клычкова, кампус должен стать «связующим звеном образования и науки» — от детсада, школы, специального профессионального образования, высшего образования до рабочих мест. В частности, планируется готовить специалистов для предприятий радиоэлектронной промышленности, приборостроения, микроэлектроники. Практику для студентов готовы организовать местные «Протон» и Болховский завод полупроводниковых приборов.

Александр Прытков