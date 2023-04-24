Растет доля неконвертируемых валют во внешней торговле

Экономисты Telegram-канала «Твердые цифры» проанализировали актуальную зеркальную статистику внешней торговли товарами России с 44 странами, на которые приходилась большая часть ее внешней торговли. Как и статистика ЦБ, данные фиксируют сильное снижение размеров внешнеторгового профицита. По данным ЦБ, из-за снижения цен на сырье и увеличения дисконта для российской нефти (стоимость экспорта товаров снизилась на 35% в первом квартале 2023 года год к году) на фоне восстановления импорта до докризисного уровня профицит в первом квартале 2023 года снизился до $29 млрд с $83 млрд год назад, «приблизившись к среднему уровню последних лет». По выборке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», показатель снизился до $9,1 млрд в январе 2023 года с $22,2 млрд в январе 2022 года. Число стран, в торговле с которыми профицит сохраняется, за год уменьшилось с 37 до 31.

Важное наблюдение авторов расчетов состоит в том, что в феврале 2023 года наибольшую долю в общем профиците заняла Индия, обеспечив 32% профицита торговли товарами — $4,8 млрд из суммарного баланса для выборки в $15,1 млрд. «Возникает вопрос: связано ли сокращение продаж валютной выручки экспортерами с неконвертируемостью рупии?» — задаются вопросом аналитики. Вытеснение свободно конвертируемой валюты из внешнеторговых расчетов (по данным ЦБ, к концу 2022 года доля долларов и евро в них впервые в постсоветской истории стала меньше половины) наполняет счета экспортеров индийскими рупиями, турецкими лирами и китайскими юанями на фоне того, как стоимость импорта машин и оборудования в январе 2023 года в годовом выражении снизилась на 6,3%, транспортных средств — на 26,6%, одежды — на 13,7%. На этом фоне доля ЕС в импорте товаров за тот же период сократилась с 31% до 16,3%, доля КНР выросла c 29,8% до 34,6%, доли Турции и стран СНГ выросли с 1,7% до 4,5% и с 3,6% до 6,5% соответственно при неизменной доле Индии 1,2% на фоне роста ввоза и продажи в РФ товаров без разрешения правообладателей (параллельный импорт).

Падение валютной выручки, которую можно без труда обменять на товары, производимые в «зонах конвертируемой валюты», явно продолжится. На долю G7 и ЕС, обсуждающих тотальный запрет на экспорт и транзит товаров в Россию, в феврале 2023 приходилось около 18% всего импорта РФ.

Артем Чугунов