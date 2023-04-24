Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Растет доля неконвертируемых валют во внешней торговле

Мониторинг внешней торговли

Экономисты Telegram-канала «Твердые цифры» проанализировали актуальную зеркальную статистику внешней торговли товарами России с 44 странами, на которые приходилась большая часть ее внешней торговли. Как и статистика ЦБ, данные фиксируют сильное снижение размеров внешнеторгового профицита. По данным ЦБ, из-за снижения цен на сырье и увеличения дисконта для российской нефти (стоимость экспорта товаров снизилась на 35% в первом квартале 2023 года год к году) на фоне восстановления импорта до докризисного уровня профицит в первом квартале 2023 года снизился до $29 млрд с $83 млрд год назад, «приблизившись к среднему уровню последних лет». По выборке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», показатель снизился до $9,1 млрд в январе 2023 года с $22,2 млрд в январе 2022 года. Число стран, в торговле с которыми профицит сохраняется, за год уменьшилось с 37 до 31.

Важное наблюдение авторов расчетов состоит в том, что в феврале 2023 года наибольшую долю в общем профиците заняла Индия, обеспечив 32% профицита торговли товарами — $4,8 млрд из суммарного баланса для выборки в $15,1 млрд. «Возникает вопрос: связано ли сокращение продаж валютной выручки экспортерами с неконвертируемостью рупии?» — задаются вопросом аналитики. Вытеснение свободно конвертируемой валюты из внешнеторговых расчетов (по данным ЦБ, к концу 2022 года доля долларов и евро в них впервые в постсоветской истории стала меньше половины) наполняет счета экспортеров индийскими рупиями, турецкими лирами и китайскими юанями на фоне того, как стоимость импорта машин и оборудования в январе 2023 года в годовом выражении снизилась на 6,3%, транспортных средств — на 26,6%, одежды — на 13,7%. На этом фоне доля ЕС в импорте товаров за тот же период сократилась с 31% до 16,3%, доля КНР выросла c 29,8% до 34,6%, доли Турции и стран СНГ выросли с 1,7% до 4,5% и с 3,6% до 6,5% соответственно при неизменной доле Индии 1,2% на фоне роста ввоза и продажи в РФ товаров без разрешения правообладателей (параллельный импорт).

Падение валютной выручки, которую можно без труда обменять на товары, производимые в «зонах конвертируемой валюты», явно продолжится. На долю G7 и ЕС, обсуждающих тотальный запрет на экспорт и транзит товаров в Россию, в феврале 2023 приходилось около 18% всего импорта РФ.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...