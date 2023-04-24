Россияне закрывают ноутбуки

В первом квартале, по оценке ритейлеров, продажи ноутбуков в штуках в России упали почти на четверть, а спрос на персональные компьютеры — на 6% год к году. В денежном выражении оба сегмента просели более чем на 30%. Такое снижение участники рынка объясняют ростом доли российских и китайских брендов, которые дешевле по цене. Мнения экспертов разделились: некоторые уверены, что к концу года российские производители ПК и ноутбуков займут уже значительную долю рынка, другие считают, что этому продолжит мешать параллельный импорт зарубежных решений.

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Продажи ноутбуков в России в натуральном выражении за первый квартал 2023 года упали на 20%, до 812 тыс. устройств, в деньгах падение составило 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,5 млрд руб., «больше всего упали продажи у ушедших брендов, а именно HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%), Dell (на 75%), Apple (на 34%) и других», рассказали “Ъ” в Holodilnik.ru. По данным ритейлера, наибольший рост продемонстрировали китайские устройства, такие как Haier (на 23%), ThundeRobot (более 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньский Gigabyte (на 42%).

Доля ведущих брендов ноутбуков в продажах в РФ в штуках (%) Выйти из полноэкранного режима Бренд Первый квартал 2022 года Первый квартал 2023 года HP 20 6 Lenovo 16 9 Acer 14 7 Asus 19 8 Apple 8 6 Другие 18 53 Открыть в новом окне Источник: Holodilnik.ru.

В настольных компьютерах, по данным ритейлера, падение продаж год к году в штуках в первом квартале составило 6%, до 278 тыс. устройств. В деньгах рынок упал на 31%, до 12,1 млрд руб. Больше всего снизились продажи Lenovo, HP и российского Depo. Самым продаваемым брендом стал российский iRU, его доля в штуках составляет 20% (15% годом ранее). В «F+ tech-Марвел» подтвердили, что в сегменте настольных ПК российские бренды в первом квартале показали себя лучше, чем годом ранее: так, долю помимо iRU нарастили Ardor Gaming и Rombica.

Падение рынка в целом стало следствием ажиотажного спроса на технику в первой половине 2022 года, спровоцированного началом военных действий на Украине. Но уже осенью спрос начал падать, в результате произошло затоваривание нереализованных ноутбуков MSI, HP и других (см. “Ъ” от 13 февраля).

Кроме того, добавляют в Holodilnik.ru, россияне стали покупать устройства низкого ценового сегмента. Спрос на ПК дешевле 18 тыс. руб. за год вырос на 84%, на устройства до 25 тыс. руб.— на 73%. При этом спрос на средний сегмент (от 50 тыс. до 150 тыс. руб.) снизился на 33%, а на дорогие модели (более 150 тыс. руб.) — на 77%. Аналогичная ситуация, по оценке ритейлера, и в сегменте ноутбуков: самой популярной категорией стали устройства стоимостью 17–20 тыс. руб.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», доля российских ноутбуков в продажах за первый квартал увеличилась практически вдвое, «этому способствовало расширение ассортимента в базовом сегменте, до 25 тыс. руб., а с конца пошлого года появились решения в среднем сегменте — 25–50 тыс. руб.». По словам представителя сети, сейчас в магазинах и на онлайн-площадках представлено около 40 моделей российских компаний, включая Irbis, F+ и Prestigio. Но самый активный рост, по данным «М.Видео-Эльдорадо», все же наблюдается у китайских брендов.

В «Ситилинке» уточняют, что рынок компьютеров и ноутбуков в штуках в первом квартале снизился по сравнению с прошлым годом на 30–35%. В настольных компьютерах в сети отмечают рост спроса на продукцию российских производителей, а в ноутбуках — китайских.

Рост продаж российских решений связан с льготами для производителей и расширением мощностей внутри страны, считает вице-президент производителя компьютеров Kraftway Ренат Юсупов. По его словам, российские компании в конце 2022 года запаслись необходимыми компонентами и благодаря конкуренции между собой начали снижать цены. По оценке господина Юсупова, к концу 2023 года отечественные устройства могут увеличить долю в полтора раза благодаря субсидированию закупки компонентов государством. Собеседник “Ъ” среди крупных дистрибуторов подтверждает, что доля российских производителей растет. «Только у нас она увеличилась с 23% до 40%»,— отмечает он.

Однако далеко не все участники рынка оптимистичны. Так, глава департамента закупок ШПД Merlion Олег Фоменко считает, что из-за налаженных цепочек параллельного импорта зарубежной продукции доля отечественных брендов на рынке сократится к концу года.

Тимофей Корнев