Миссия России при ООН обвинила США в неуважении к международному праву после отказа в визах журналистам

Постпредство РФ при ООН обвинило США в пренебрежении международным правом, после того как Вашингтон отказал в визах российским журналистам. Они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова на мероприятиях Совбеза ООН в Нью-Йорке. Господин Лавров в ответ уже пообещал, что Москва «не забудет, не простит».

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом»,— прокомментировали в российской миссии. В постпредстве рассчитывают, что руководство ООН и профильные международные структуры предпримут меры против «нарушителя».

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. В США 24 и 25 апреля глава МИД РФ примет участие в мероприятиях Совбеза ООН.

Мария Федотова