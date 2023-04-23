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Коммерсантъ FM
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Миссия России при ООН обвинила США в неуважении к международному праву после отказа в визах журналистам

Постпредство РФ при ООН обвинило США в пренебрежении международным правом, после того как Вашингтон отказал в визах российским журналистам. Они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова на мероприятиях Совбеза ООН в Нью-Йорке. Господин Лавров в ответ уже пообещал, что Москва «не забудет, не простит».

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом»,— прокомментировали в российской миссии. В постпредстве рассчитывают, что руководство ООН и профильные международные структуры предпримут меры против «нарушителя».

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. В США 24 и 25 апреля глава МИД РФ примет участие в мероприятиях Совбеза ООН.

Мария Федотова

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