ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене» встреча завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма «Локомотив» остался в меньшинстве.

Голы забили: Заболотный (22) — Изидор (87).

В турнирной таблице ЦСКА с 45-ю очками занимает четвертое место. «Локомотив» с 29-ю очками располагается на 10-й позиции.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 29 апреля. «Локомотив» в домашнем матче сыграет с подмосковными «Химками» 30 апреля.

Мария Федотова