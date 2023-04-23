Чем известен депутат Джашарбек Узденов

23 апреля умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов, ему было 56 лет. Подробности биографии парламентария — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Фото: Государственная Дума Депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Фото: Государственная Дума

Узденов Джашарбек Борисович родился 25 января 1967 года в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесского автономного округа (ныне — Карачаево-Черкесская Республика). По национальности карачаевец.

В 1984–1985 годах — разнорабочий производственного участка №2 колхоза «Октябрь». В 1985–1987-м служил в Афганистане. В 1992 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности «бухгалтерский учет и аудит, контроль и анализ хозяйственной деятельности».

Несколько лет занимался бизнесом в Ростове-на-Дону. В 2009 году избрался в парламент Карачаево-Черкесии по одномандатному округу, вступил в «Единую Россию». В 2013 году стал начальником Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

В марте 2020-го в связи с созданием в КЧР нового министерства природных ресурсов и экологии путем реорганизации Управления КЧР по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов был назначен и. о. министра природных ресурсов и экологии республики.

С 2020 по 2021 год — министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. С 2021 года был депутатом Госдумы РФ VIII созыва. Избрался от партии «Единая Россия» по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу №16 с результатом 78,6% голосов.