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Коммерсантъ FM
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ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА одержал победу в матче с казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии play-off КХЛ. Встреча прошла в Москве.

В составе ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев (15-я минута) и Владислав Каменев (56-я). Единственную шайбу «Ак Барса» забросил Кирилл Семенов на 11-й минуте.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА. Пятый матч серии пройдет 25 апреля в Казани.

Кубок Гагарина — приз, вручаемый победителю play-off Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» завоевывал этот трофей три раза, ЦСКА — два, является действующим обладателем кубка. Финальная серия продолжается до четырех побед одной из команд.

Лусине Баласян

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