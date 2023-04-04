Цены расходятся со спросом

Рынок загородных домов в Подмосковье готовится к дачному сезону и повышает ставки. По подсчетам аналитиков компании «Циан», число предложений выросло на 19% по сравнению с прошлой весной. Сейчас для покупки доступны свыше 2,5 тыс. домов. Средняя стоимость объектов, по данным сервиса, увеличилась на 19%, но интерес со стороны покупателей в то же время снизился. Какие лоты сейчас можно найти? С подробностями — Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Интерес покупателей к загородной недвижимости снизился еще в прошлом году. Тогда спрос упал минимум в полтора раза, если сравнивать с показателями до пандемии COVID-19. Весной 2023-го желание приобрести дом в Подмосковье у многих все еще невелико, например, в сервисе «Авито Недвижимость» отмечают, что просмотр объявлений о покупке дач сократился на треть.

Такой тренд подтверждает и управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина: «За календарный год с февраля по февраль платежеспособный спрос на загородное жилье снизился приблизительно процентов на 40.

В марте мы ощущали некоторое оживление в этом сегменте, но пока это подъем на 7-10%, не больше.

Между тем средняя стоимость земельного участка колеблется в районе 5 млн руб., а средняя стоимость готового дома чуть ниже 20 млн руб.».

Средняя стоимость объектов в Подмосковье за год выросла примерно на 20%, подсчитали аналитики «Циан». Игроки рынка при этом отмечают, что часто собственники снижают цену при заключении сделки, и итоговая сумма приближается к прошлогодним значениям. Но в любом случае клиенты стали сокращать бюджеты на покупку загородных домов, подчеркнул управляющий директор компании «Метриум Премиум» Илья Менжунов:

«Количество предложений схоже. Что касается спроса, то первые три месяца были очень вялыми. Если сравнивать с 2021 годом, наверное, процентов на 60 меньше сделок состоялось. Мы занимаемся элитной недвижимостью, и сейчас у нас средний чек — от 80 млн руб. до 100 млн руб. Разница в том, что два года назад было больше запросов на высокий бюджет, начиная от 200 млн руб.».

Между тем в элитном сегменте игроки рынка не ждут повышения цен на объекты, как, впрочем, и заметного роста спроса на них. Какие дома в Московской области сейчас доступны клиентам? Этот вопрос “Ъ FM” задал директору департамента загородной недвижимости компании NF Group Татьяне Алексеевой:

«Идеальная дача глазами покупателя — это загородный дом площадью 200-400 кв. м на прилесном или лесном участке от 15 соток в благоустроенном поселке с собственной инфраструктурой и не далее 50 км от МКАД. Подобный вариант дачи на западных направлениях от Калужского до Новорижского шоссе будет стоить от 50 млн руб. и выше».

Вместе с тем на рынке загородной аренды клиенты куда более активны. Многие предпочитают снимать дома сразу на все лето. Но здесь число доступных лотов заметно ниже, продолжает Татьяна Алексеева: «В этом году этот запрос особенно актуален, так как выбор, где провести летние каникулы, сильно сузился для наших клиентов.

В то же время мы наблюдаем дефицит среди домов в аренду.

Многие собственники продолжают сдавать недвижимость тем, с кем заключили договор еще в пандемию, или же предпочитают отказаться от аренды и самим жить за городом. Что касается ценообразования, то глобальных изменений не произошло. Цены держатся на прежнем уровне, и минимальная стоимость аренды на западных направлениях начинается от 350 тыс. руб. в месяц».

Похожие тренды аналитики фиксируют и в посуточной аренде. По подсчетам экспертов «Авито Недвижимость», спрос в краткосрочном сегменте за год вырос на 80%, а стоимость суток проживания за это время увеличилась на 16%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".