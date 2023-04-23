ЦСКА уперся в «Спартак»

Победив «Урал» в 24-м туре чемпионата России со счетом 3:1, «Ростов» набрал 49 очков и сохранил за собой второе место, на которое также претендовали «Спартак» и ЦСКА. Армейцы в большинстве не дожали «Локомотив» — 1:1, а красно-белые сыграют с «Краснодаром» только в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты ЦСКА (в красно-синей форме) так и не поняли, как они не смогли сохранить победный счет в матче с «Локомотивом»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Футболисты ЦСКА (в красно-синей форме) так и не поняли, как они не смогли сохранить победный счет в матче с «Локомотивом»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После того как «Зенит» разобрался с «Динамо», отрыв лидера чемпионата от «Ростова» вырос до 12 очков. Хотя клуб с берегов Дона наверняка думал не о конкуренции с петербуржцами, с которыми играть в догонялки уже практически бесполезно, а о том, как не дать обогнать себя «Спартаку» и ЦСКА. Для этого команде Валерия Карпина надо было побеждать «Урал», что в Екатеринбурге сделать не так-то просто, но она справилась со своей задачей.

В равном матче с обоюдными шансами на успех ростовчане оказались удачливее и благодаря дублю Николая Комличенко взяли верх — 3:1. При этом в первом тайме арбитры аннулировали два гола екатеринбуржцев. Сначала судья Павел Кукуян поторопился со свистком в эпизоде, который завершился точным ударом Лазара Ранджеловича, вследствие чего VAR уже не мог ничего исправить, а вот когда отличился Эрик Бикфалви, видеопомощники зафиксировали игру рукой у Рая Влута, отдавшего голевую передачу. Даниэль Мишкич забил уже в заключительной части встречи при счете 0:2, и все закончилось тем, что гости заработали пенальти, который реализовал Максим Осипенко.

Таким образом, «Ростов» с 49 очками по-прежнему отстает от «Зенита» на девять пунктов, но главное для него — остался на втором месте, причем вполне мог рассчитывать на то, что его прямые конкуренты понесут потери в 24-м туре.

Не факт, что заметно сдавший в последнее время «Спартак» одолеет «Краснодар», что выяснится уже в понедельник. И ЦСКА по всем признакам ждал тяжелый матч с разогнавшимся «Локомотивом».

Вообще на «ВЭБ Арене» встретились две лучшие команды премьер-лиги с момента возобновления сезона. В предыдущих шести турах обе одержали по пять побед при одном поражении. Правда, железнодорожники поднялись всего лишь на десятое место, тогда как армейцы подтянулись к тройке, почти полностью «съев» восьмиочковое отставание от «Спартака».

Собственно, в противостоянии с «Локомотивом» ЦСКА представилась возможность обставить красно-белых, а для этого нужно было прежде всего решить проблему Артема Дзюбы, который и забивает, и ассистирует, и выполняет функции лидера. Между тем у красно-синих по семейным обстоятельствам отсутствовал центральный защитник Мойзес.

За Дзюбу попеременно отвечали Игорь Дивеев и Виллиан Роша, но бразильцу еще пришлось приглядывать за скоростным Сергеем Пиняевым, который уже в дебюте почти убежал от него и из борьбы пробил в штангу.

Хозяева правильно отреагировали на этот тревожный сигнал и перевели игру к чужим воротам, стараясь постоянно держать в напряжении голкипера «Локомотива» Илью Лантратова. И в середине первого тайма Антон Заболотный нанес неберущийся для него удар, воспользовавшись позиционной ошибкой 17-летнего опорника Михаила Щетинина, который не сумел накрыть нападающего ЦСКА в штрафной площади.

К тому же чуть ранее гости лишились из-за травмы Пиняева, также успевшего стать за короткий период одним из лидеров команды. Его заменил Марио Митай, который, похоже, был просто не готов к дерби. Албанец быстро «повис» на желтой карточке, а вскоре схлопотал еще одну, повлекшую за собой удаление. Удивительно, что оба предупреждения он получил на Иване Облякове за одно и то же нарушение — задержку руками, а в итоге провел на поле какие-то 20 минут.

Впрочем, именно Митай создал голевой момент для Дзюбы, когда форвард наконец-то избавился от опеки и бил головой из достаточно удобного положения, но промахнулся. А у ЦСКА уже до перерыва мог оформить дубль Заболотный, если бы не поспешил с ударом. Хотя и так «Локомотив» находился в сложнейшей ситуации, имея «минус один» по счету и количеству футболистов.

Во втором тайме железнодорожники порой с огромным трудом отражали атаки ЦСКА и вместе с тем были вынуждены рисковать, пытаясь выцарапать ничью. Однако Дзюба совсем выпал из игры и отправился отдыхать.

Зато неожиданно выстрелил вышедший на замену Вильсон Изидор, который уже давно не выступал за «Локомотив». В концовке гости подавали угловой, Дмитрий Баринов скинул мяч поближе к воротам, а проворный француз загнал его в сетку. Так армейцы упустили победу и с 45 очками только сравнялись со «Спартаком», который опережает их по дополнительным показателям.

Александр Ильин