Илон Маск в полемике со Стивеном Кингом заявил о пожертвовании Украине $100 млн

Владелец Twitter и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пожертвовал $100 млн Украине. Так он ответил на предложение писателя Стивена Кинга «отдать» его синюю галочку верификации аккаунта в Twitter украинскому благотворительному фонду Сергея Притулы.

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«Я думаю, Илону Маску стоить отдать мою галочку благотворительности. Я рекомендую фонд Сергея Притулы, который спасает жизни на Украине. Это только $8, но, возможно, Илон Маск сможет немного добавить»,— написал Стивен Кинг в Twitter.

Галочки верификации известных личностей в Twitter с 20 апреля остаются только у тех, кто оформил платную подписку Twitter Bluе. Она стоит $8 в месяц. 21 апреля Илон Маск заявил, что лично оплачивает подписку некоторых известных пользователей, включая Стивена Кинга. Писатель и многие другие знаменитости отказались оформлять подписку на Twitter Blue.

В ответ на слова Стивена Кинга Илон Маск сообщил о пожертвовании $100 млн Украине и спросил: «А сколько вы пожертвовали?» Он также прикрепил твит главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова от 24 октября 2022 года, в котором тот поблагодарил Илона Маска за обеспечение работы спутниковой системы Starlink на территории страны.

Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину терминалами Starlink 26 февраля 2022 года — через два дня после начала российской специальной военной операции. SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink.

В октябре 2022 года Илон Маск отправил в Пентагон письмо, в котором сообщил, что SpaceX не в состоянии вкладывать средства в Украину «в течение бесконечного периода времени». Однако уже через несколько дней он написал в Twitter, что продолжит помогать Украине, даже если Starlink «до сих пор теряет деньги».

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Лусине Баласян