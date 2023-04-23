Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 424-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 23 апреля

Кипр заблокировал активы обвиняемых в обходе антироссийских санкций. Министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки. МИД Германии объяснил высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:20. МИД Германии: целью высылки российских дипломатов из страны было сокращение присутствия спецслужб России на немецкой территории.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

10:19. Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал «РБК-Украина», что считает происходящее на территории Украины «войной на истощение».

10:17. Министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки, полное исполнение ее обязательств и расширение соглашения — совместное заявление.

10:16. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке на Украину шести танков Leopard 2. По ее словам, они должны прибыть в течение шести дней.

10:12. Кипр заблокировал активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 423-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...