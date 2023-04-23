Что происходит после ввода войск России на Украину. День 424-й

Кипр заблокировал активы обвиняемых в обходе антироссийских санкций. Министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки. МИД Германии объяснил высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:20. МИД Германии: целью высылки российских дипломатов из страны было сокращение присутствия спецслужб России на немецкой территории.

10:19. Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал «РБК-Украина», что считает происходящее на территории Украины «войной на истощение».

10:17. Министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки, полное исполнение ее обязательств и расширение соглашения — совместное заявление.

10:16. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке на Украину шести танков Leopard 2. По ее словам, они должны прибыть в течение шести дней.

10:12. Кипр заблокировал активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании.