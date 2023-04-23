Власти Зимбабве задумались о введении обеспеченной золотом цифровой валюты

Зимбабвийский резервный банк (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) намерен ввести цифровую валюту, обеспеченную золотом. Об этом местной газете The Sunday Mail сообщил глава RBZ Джон Мангудья. Как отмечается, ввод цифровой валюты — один из видов интервенций, которые предпринимает центральный банк страны для стабилизации национальной валюты.

Предполагается, что «золотые» токены будут в первую очередь востребованы мелкими банковскими вкладчиками, которые смогут перевести в них свои деньги, хеджируя себя от падения курса зимбабвийского доллара.

Для RZB это второе обращение к золоту для защиты местной валюты. В прошлом году банк выпустил золотые монеты в надежде убрать из обращения избыток денежной массы.

В 2009 году в период грандиозной гиперинфляции страна отменила собственную валюту — зимбабвийский доллар, заменив его долларом США и южноафриканским рэндом. Зимбабвийский доллар был восстановлен через десять лет. В июне 2022-го, сообщает Bloomberg, доллар США снова стал законным средством платежа наряду с национальной валютой. При официальном курсе в Z$1000,4 за один американский доллар «уличный» курс составляет Z$1750 за доллар США.

Андрей Келекеев