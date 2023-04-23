«Золотая миля» жильем полнится

В Москве появится новый элитный жилой комплекс прямо напротив парка «Зарядье». Для этого должны закрыть старейшую электростанцию, питающую Кремль. Речь идет о территории вокруг ГЭС-1. Она расположена на Болотном острове и обеспечивает теплом здания государственных органов, в том числе ФСБ и Госдуму. Сейчас станция обнесена высоким забором с колючей проволокой, но уже скоро там может появиться жилой квартал с ресторанами, магазинами, отелем, садом и кинотеатром. По крайней мере, такой проект застройки публикуют профильные Telegram-каналы. На документах указан логотип российского архитектурного бюро Kleinewelt Architekten. Там “Ъ FM” не смогли оперативно подтвердить эту информацию. Корпорация «Мосэнерго», в состав которой входит электростанция, комментарий пока также не предоставила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тогда “Ъ FM” связался с риэлторами, которые занимаются недвижимостью в этом квартале. Собеседник Дмитрий, продающий квартиру на Раушской набережной, рассказал, что о предстоящей реконструкции жители говорят давно:

— По слухам от соседей, ГЭС-1 будут останавливать, чтобы сделать из нее какой-то арт-объект. Что это будет, пока непонятно, но такие разговоры идут около года. — Но если мы все-таки говорим о потенциальном возведении жилья на этой территории, то сколько оно в таком случае может стоить? — Ох, думаю, что очень дорого. Если будет что-то строиться, то цена составит от 600-700 тыс. руб. за кв. м, а то и до миллиона дойдет. Но если реконструкция, тоже не меньше 500 тыс. руб. за метр.

На территории нового квартала, судя по плану застройки, будет как минимум семь жилых объектов элитного класса общей площадью примерно 55 тыс. кв. м. Для этих целей планируют перепрофилировать даже те здания, где сейчас находятся офисы. Будет ли проект востребован у покупателей? Только если его грамотно продумают, отмечает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:

«Если мы говорим о "Золотом острове", то вокруг него долго ходили кругами и никак не могли понять, что там в итоге концептуально лучше реализовать на сегодня. Жилье или какие-то гостиничные форматы на близлежащей к Кремлю территории являются наиболее экономически рентабельными? Понятно, что рядом был не очень удачно реализованный проект "Царев сад". Локация примерно аналогичного уровня, но территория там зажата и максимально приближена к дороге, поэтому объект и не обладал такой высокой степенью привлекательности.

Здесь пространства гораздо больше, место интересное, историческое. А то, что рынок элитного жилья на сегодняшний момент непростой, это ничего не меняет, потому что дорогие квартиры на Софийской набережной, на Патриарших прудах как продавались по высоким ценам, так и продаются.

Если грамотно обеспечить зонирование этой территории, то есть отделить интересы жителей домов от общественного пространства, то близость инфраструктуры, на мой взгляд, это не так страшно. Когда у вас в пешеходной доступности находится достаточно интересная общественная и социальная среда, это всегда добавляет определенный интерес.

Какой может быть стоимость кв. м? Как и в пределах "Золотой мили" от Кремля — и 1 млн руб. и 2 млн руб. за кв. м». Саму электростанцию сносить не планируют. В этом здании, судя по проекту, будет некая культурная зона и торговый центр. Как именно будет реализован проект, и потребуется ли реконструкция, пока непонятно. ГЭС-1 — это объект культурного наследия Москвы, она построена в 1897 году по указу императора Александра III и была первой станцией, дающей переменный ток. А среди методов возведения нового квартала, судя по документам, значатся: разборка существующих зданий, надстройка новых и строительство с нуля.

Член координационного совета движения «Архнадзор» Константин Михайлов полагает, что любые типы работ можно проводить, если они не меняют исторический облик электростанции:

«Если при мэре Юрии Лужкове девелоперы вышибали все, что можно из каждого свободного участка в центре, то сейчас выжимают все из каждого участка, который можно расчистить. Станция является объектом культурного наследия, само здание, конечно, нельзя перестраивать, видоизменять. По закону на ней на самой можно проводить только работы по сохранению объектов культурного наследия, что включает в себя, естественно, приспособление под какие-то современные нужды: торговый ли это центр или что-то другое — этого закон не предписывает.

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Иван Хорушевский