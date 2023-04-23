Полиция отрицает сообщения о смерти посетительницы концерта Scally Milano в Петербурге

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергло изданию «Фонтанка» информацию о том, что концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) в «Гигант Холле» был прерван из-за проверки полицейских, вызванной смертью от передозировки наркотиками одной из несовершеннолетних посетительниц.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось информация, что концерт Scally Milano, который проходил вечером 22 апреля в «Гигант Холле», остановили силовики. «Фонтанка» опубликовала видео с мероприятия. На сцену вышел мужчина и сказал: «Все, концерт окончен, все на выход. Работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовим документы, организованно все на выход!»

Местные СМИ писали, что проверка полиции могла быть связана с передозировкой наркотиками одной из несовершеннолетних посетительниц концерта и обнаружение наркотиков в туалете «Гигант Холла». Позднее эту информацию сам исполнитель назвал ложью. «Не верьте слухам, что кто-то погиб на концерте, это все ложь. Моя команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление»,— написал он в Telegram.

Администрация концертной площадки «Гигант Холла» подтвердила, что концерт Scally Milano был прерван из-за проверки сотрудников полиции. Причина проверки представителям «Гигант Холла» неизвестна.

«Распространившаяся в сети Интернет информация о смерти девушки на концерте Скалли Милано 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации. Во время концерта началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала. О причинах проверки нет информации ни у организаторов концерта, ни у администрации “Гигант Холла”»,— говорится в сообщении в группе площадки во ВКонтакте.

На концерт Scally Milano в «Гигант Холле» обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Подростки рассказывают, что на концерте две девочки были в тяжелом состоянии из-за употребления наркотиков. Также они говорят о том, что свободно детям продавали текилу и другие алкогольные напитки»,— написала она в Telegram. Екатерина Мизулина также опубликовала тексты некоторых песен Scally Milano и указала на большое количество нецензурной лексики в них.