На выставке «Понаехали. Арт-Пермь» из-за оскорбления чувств верующих перевернули картины художницы

На культурной выставке «Понаехали. Арт-Пермь. XXV» перевернули картины художницы Алисы Соколовой из-за оскорбления чувств верующих, передает тг-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Художнице сообщили, что директор департамента национальных и религиозных отношений Анастасия Субботина в один из дней пришла на выставку и обратилась в администрацию мероприятия — картины Алисы Соколовой ей показались оскорбительными для религиозных людей. Картины госпожи Соколовой было предложено убрать, после чего организаторы перевернули работы художницы. По словам самой Алисы Соколовой, участие в выставке обошлось ей в 16 тыс. руб. – с учетом метража занимаемых работ. «Деньги мне никто не вернул, а так как краска не до конца просохла, то картина скаталась из-за долгого плотного контакта со стеной. Организаторы просто извинились, что такое произошло», - передает слова художницы тг-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: На выставке «Арт-Пермь» перевернули картины художницы Алисы Соколовой, фото - тг-канал «Кровавая бар Фото: На выставке «Арт-Пермь» перевернули картины художницы Алисы Соколовой, фото - тг-канал «Кровавая бар

Отметим, что Анастасия Субботина возглавляет департамент национальных и религиозных отношений в администрации губернатора Пермского края.

В самом начале открытия выставки «Понаехали. Арт-Пермь. XXV» на мероприятии закрыли проект пермского дизайнера Игоря Горячева. Декорированные скульптуры сидящего Будды из гипса накрыли коробками из-за оскорбления чувств верующих.

Всероссийская художественная выставка «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» проходит в Перми с 19 по 23 апреля. На мероприятии представлены все направления изобразительного искусства — живопись, фото, скульптура, графика.