The Washington Post: Афганистан стал координационным центром для ИГ

Афганистан спустя спустя 1,5 года после вывода американских войск стал координационным центром для «Исламского государство» (ИГ, признано террористическим и запрещено в России), сообщила The Washington Post. Газета ссылается на секретные документы Пентагона и разведки, которые попали в соцсети. По информации Вашингтона, террористы пытались заполучить информацию о создании химического оружия и об управлении беспилотниками.

ИГ ведет в Афганистане планирование терактов на территории Европы и Азии, пишет WP. В частности, они планировались возле посольств, церквей, бизнес-центров, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Террористы также хотели похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции и потребовать освобождения 4 тыс. боевиков.

По данным американской разведки, ИГ разрабатывает «экономически эффективную модель для внешних операций». Эта модель опирается на ресурсы из-за пределов Афганистана. Как считают в США, это позволит террористам преодолевать создаваемые спецслужбами препятствия и минимизировать возможности срыва атак.

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, комментируя информацию WP, заявила, что США сохраняют возможность устранять террористов «без постоянного присутствия войск на местах». Антитеррористические операции реорганизованы для противодействия будущим угрозам «в любом месте».

Источник WP в Пентагоне сообщил, что число атак ИГ постоянно росло, но многие из них не были реализованы. Он предполагает, что сдерживающим фактором для организации служит движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), который контролирует Афганистан. Группы «открыто воюют», отметил источник.

На прошлой неделе в Самарканде прошла министерская конференция по афганской проблематике. В ней приняли участие представители РФ, КНР, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники встречи пришли к выводу, что США и их союзники должны взять на себя «основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана».

Подробнее о проблеме с терроризмом в Афганистане — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Леонид Уварчев