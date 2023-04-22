Почти 200 случаев заболевания корью выявили в Дагестане

В Дагестане зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, приводит сегодня региональный Роспотребнадзор данные на 20 апреля. По данным на 20 марта, с начала года в республике зарегистрированы 104 случая кори, причем 101 заболевший был ни разу не привит.

3 апреля в Дагестане началась вакцинация не привитых от кори, 7 апреля ведомство сообщило об очагах заболевания в школах и детских садах.

«Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. Все заболевшие — не привитые от кори»,— сообщает региональный Роспотребнадзор сегодня, 22 апреля.

Там отметили, что вторичного распространения инфекции удалось избежать, а в школах и детских садах вспышек инфекции не зарегистрировано.

Мария Федотова