«Зенит» перешагнул через «Динамо»

Лидер чемпионата России по футболу «Зенит» обыграл на старте 24-го тура «Динамо» — 3:1. Петербуржцы сделали еще один важный шаг к очередному титулу лучшего клуба премьер-лиги. Теперь у них стало 58 очков. У ближайшего преследователя — «Ростова» — пока 46 баллов и матч с «Уралом» в запасе.

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Для «Зенита» «Динамо» было одним из наиболее трудных препятствий, которые оставались на пути к чемпионству. Через тур еще будет матч со «Спартаком», и к нему петербуржцы уже хотели подойти с очковым запасом, гарантировавшим бы им абсолютную безопасность. Москвичи же были не прочь повторить свой недавний подвиг, когда они одолели «Зенит» на его поле в Кубке России, хотя тогда это им удалось только в серии пенальти. К тому же «Динамо» тоже имеет виды на медали, пускай и не золотые.

У бело-голубых дисквалификацию отбывал центральный защитник Саба Сазонов, воспитанник петербургского клуба, ставший в его составе чемпионом России, несмотря на то что провел всего несколько минут в заключительной встрече сезона-2020/21. Впрочем, еще по ходу прошлого матча с «Пари Нижним Новгородом» главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заменил его на Милана Майсторовича и, по сути, успел немного наиграть новый центр обороны под «Зенит». Как и ожидалось, 18-летний серб составил компанию Роберто Фернандесу. А еще у гостей приболел нападающий Константин Тюкавин, вместо которого с первых минут появился Федор Смолов.

Динамовцы достаточно уверенно начали матч — и не только защищались. Даниил Фомин нанес пристрелочный удар в створ, а Смолов вполне мог и получше распорядиться мячом, отскочившим от голкипера Михаила Кержакова. При этом у «Зенита» довольно долго вообще никаких моментов не было. Петербуржцы доходили до штрафной площади, а там упирались в забор. Только в середине первого тайма Дуглас Сантос создал остроту, продавив слева Дениса Макарова и навесив на Матео Кассьерру. Правда, хорошенько пробить колумбийцу не дали, и он просто размял динамовского вратаря Антона Шунина.

Вот Малком уже плотно приложился к мячу, но ему не хватило точности. А потом москвичи организовали опаснейшую контратаку, когда Смолов, казалось, подготовил для Макарова идеальные условия для взятия ворот. Однако тот взял, возможно, неуместную паузу и даже не добил до Кержакова, угодив в центрального защитника Дмитрия Чистякова. «Зенит» ответил дальним залпом Клаудиньо, который доставил Шунину определенные неудобства.

Наверное, было бы логично, если бы первый тайм закончился 0:0. Но на 45-й минуте Малком для пущей убедительности, что называется, нарисовал нарушение правил при легком контакте с Муми Нгамалё, и судья Виталий Мешков поверил ему, назначив пенальти. Сам бразилец реализовал 11-метровый и с 17 голами вышел в единоличные лидеры среди лучших бомбардиров чемпионата.

При счете 1:0 уже «Зенит» почувствовал уверенность и умело держал ситуацию под контролем, хотя в нападении хозяева по-прежнему не блистали. У «Динамо» при всем старании отыграться были большие проблемы с развитием атаки, поэтому Йоканович поспешил произвести двойную замену, выпустив Ярослава Гладышева и Луку Гагнидзе.

При этом поле покинули проштрафившийся Нгамалё и Арсен Захарян. В предыдущем туре сербский специалист такими заменами вытащил матч, но это сработало с «Нижним Новгородом», а с «Зенитом» уже не прошло. Малком оформил дубль крученым ударом с левой ноги, и шансы гостей на спасение стали призрачными.

Вскоре Шунин еле-еле отбился от Клаудиньо, а когда Кассьерра обвел его и посылал мяч в пустые ворота, вратаря подстраховал Майсторович. Москвичи даже сократили разницу до минимума после того, как Фомин зарядил с линии штрафной. И все-таки напряженной концовки не получилось. Петербуржцы подловили соперника на ошибке, и Малком к двум голам прибавил результативную передачу на Андрея Мостового.

«Зенит» победил 3:1 и продолжает движение к пятому подряд чемпионству. Сейчас в его активе 58 баллов, и отрыв от «Ростова» увеличился до 12.

У ближайшего преследователя еще есть игра с «Уралом», но в Екатеринбурге ему будет нелегко набрать максимум очков. В любом случае ближе к «Зениту» ростовчане уже не придвинутся.

Тем временем в первый день 24-го тура состоялся и принципиальный матч между командами, борющимися за выживание в премьер-лиге. «Химки», занимающие 15-е место, принимали находящееся на самом дне турнирной таблицы «Торпедо». Подмосковный клуб опережал москвичей лишь на одно очко. Первый тайм завершился вничью — 1:1, а в дебюте второго Илья Стефанович вывел гостей вперед. Тем не менее хозяева перевернули игру и забили три мяча за короткий отрезок с 59-й по 67-ю минуту, причем отличились вышедшие на замену Резиуан Мирзов (с пенальти), Владимир Хубулов и Неманья Главчич (со стандарта).

Победа 4:2 позволила «Химкам» с 17 баллами вплотную приблизиться к «Факелу». Причем воронежцы дома уступили «Оренбургу» — 1:3 — в матче с тремя пенальти, два из которых поставили в их ворота. Так что у них осталось 18 очков.

Александр Ильин