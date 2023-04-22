В Петербурге появилась памятная табличка в честь «командира блокадного трамвая»

В Санкт-Петербурге открылась памятная доска в честь начальника Трамвайно-троллейбусного управления блокадного Ленинграда Михаила Сороки, известного как «командир блокадного трамвая». Память об управленце увековечили на здании дома на Советской улице, где он проживал.

«Сегодня на здании дома 9-13 по 8-й Советской улице в честь Михаила Сороки была установлена мемориальная доска. В этом доме он жил с 1938 по 1990 гг. и отсюда каждый день уходил руководить блокадным трамваем»,— написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в субботу, 22 апреля.

Михаил Сорока возглавлял Трамвайно-троллейбусное управление Ленинграда с 1941 по 1949 годы, вынужден был уйти с должности в связи с т.н. Ленинградским делом. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на здании бывшего Ленинградского рок-клуба появится мемориальная доска.

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