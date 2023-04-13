В Петербурге на здании бывшего Ленинградского рок-клуба появится мемориальная доска

На здании по адресу улица Рубинштейна, 13, где до 1991 года располагался Ленинградский рок-клуб, появится посвященная заведению мемориальная табличка. Об этом рассказал глава регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский изданию «Петербургский дневник».

«Эта доска будет напоминать о знаменитом Ленинградском рок-клубе, который дал Советскому Союзу, России и всему постсоветскому пространству целую плеяду имен и коллективов, на творчестве которых выросло не одно поколение любителей музыки. Надо, чтобы память об этих музыкантах жила»,— сказал депутат.

Сейчас, по его словам, табличка находится на финальном этапе реализации. Установить ее планируют к Дню города 27 мая.

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