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Коммерсантъ FM
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Криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi, сообщило агентство «Прайм». В службе поддержки Binance подтвердили возможность пополнять депозиты с российских карт через Qiwi. В личном кабинете также указано, что платформа поддерживает все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

Российские клиенты могут пополнить депозиты в рублях, турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанских тенге, австралийских долларах, украинских гривнах, чешских кронах и некоторых других валютах. Доллары США недоступны.

Как пишет медиапроект «Код Дурова», конвертация средств на депозитах проходит без проблем. Комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет, на вывод рублей установлен лимит от 4,3 тыс. до 200 тыс. руб.

На нынешней неделе появились сообщения, что Binance отменила лимит €10 тыс. для учетных записей россиян, который был установлен весной 2022 года из-за санкций против России. Позже в пресс-службе платформы сообщили «Ъ», что они по-прежнему соблюдают ограничения в отношении России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «В криптокошельках стало больше места».

Олеся Павленко

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