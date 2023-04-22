Челябинскую правозащитную организацию «Школа призывника» признали иностранным агентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов автономную некоммерческую организацию «Школа призывника», зарегистрированную в Челябинске. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста.

Ведомство сообщает, что организация «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, негативную информацию о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, участвовала в распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине».

В «Школе призывника» прокомментировали решение министерства. «Это самая лучшая оценка нашей правозащитной деятельности, которую мы оказывали призывникам, контрактникам и мобилизованным после начала спецоперации»,- говорится в публикации на странице НКО в социальной сети «ВКонтакте». Представители организации отмечают, что у них «появится больше отчетности», но это «никак не отразится на тех, кому они помогают».