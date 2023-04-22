У побережья Филиппин обнаружено судно с телами 1060 австралийских пленных, потопленное США во Вторую мировую

У побережья Филиппин обнаружили японское судно Montevideo Maru времен Второй мировой войны. Оно было потоплено США, на борту находились 1060 пленных, в том числе около 900 австралийских военнослужащих и гражданские лица из 14 стран, сообщила занимавшаяся поисками организация Silentworld Foundation. Факт обнаружения судна подтвердил в Twitter премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японское судно Montevideo Maru времен Второй мировой войны

Фото: Silentworld Foundation Японское судно Montevideo Maru времен Второй мировой войны

Фото: Silentworld Foundation

Montevideo Maru было потоплено 1 июля 1942 года американской подводной лодкой. Это трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии. Судно нашли на глубине более 4 тыс. м у побережья Филиппин. На подготовку поисков у Silentworld ушло около пяти лет, говорится в пресс-релизе организации. В поисках помогала голландская компания Fugro, специализирующаяся на глубоководных исследованиях, а также Министерство обороны Австралии.

Поиски начались 6 апреля в Южно-Китайском море, в 110 км к северо-западу от филиппинского острова Лусон. 18 апреля было зафиксировано местоположение останков судна, что удалось подтвердить в том числе с помощью автономного подводного аппарата со встроенным гидролокатором. «Потребовалось несколько дней, чтобы проверить обломки с помощью экспертного анализа проектной группы, в которую входили морские археологи, реставраторы, специалисты по эксплуатации и исследованиям, а также бывшие военно-морские офицеры»,— добавили в Silentworld Foundation.

Лаура Кеффер