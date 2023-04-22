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Коммерсантъ FM
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ТАСС узнал об аресте сотрудника московского оружейного завода по обвинению в госизмене

ФСБ предъявила обвинение в госизмене сотруднику завода «Промтехнология» в Москве Дмитрию Киче. Он арестован, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. На заводе, на котором господин Кича работал заместителем начальника испытательной лаборатории, выпускают охотничьи и спортивные винтовки ORSIS.

Сотрудника предприятия обвинили по ст. 275 УК РФ (госизмена). Собеседник российского госагентства не уточнил, в пользу каких стран, как предполагает следствие, он совершал преступление.

Обвиняемый содержится в СИЗО «Лефортово», с ним «проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Леонид Уварчев

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