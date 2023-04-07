Право на право

Верховный суд РФ (ВС) закрепил право гражданина-банкрота нанимать адвокатов и платить им, если такие сделки не направлены на причинение вреда кредиторам и дают положительный эффект для конкурсной массы. Решение вынесено в рамках банкротства бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, который нанял юристов за 11 млн руб. для защиты в гражданском споре. Ранее суды признали выплаты недействительными, но ВС не согласился с ними. Юристы говорят, что позиция ВС защищает адвокатов и их доверителей, находящихся в трудной финансовой ситуации, но при этом и создает почву для злоупотреблений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС рассмотрел дело о допустимости оплаты юруслуг гражданином-банкротом. Финансовый управляющий Дмитрия Мазурова (признан несостоятельным в июне 2020 года) оспорил платеж должника на 11 млн руб. в пользу ассоциации адвокатов «Адвокатское бюро ЕМПП города Москвы» по договору об оказании юридических услуг от октября 2018 года.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск управляющего, посчитав, что у сторон сделки не было умысла создать преимущественное погашение перед другими кредиторами, к тому же стоимость услуг не завышена. В решении подчеркивалось, что адвокаты защитили должника от иска Debian Access Ltd на $13,9 млн (910 млн руб.). Апелляция и кассация, напротив, поддержали требования управляющего. По мнению судов, ассоциация, как профессиональный участник юридического рынка, должна была знать о финансовых трудностях должника и о цели причинить вред кредиторам (подробнее см. «Ъ» от 2 марта).

ЕМПП и адвокат Василий Трегубов пожаловались в ВС: по их мнению, принятые решения лишают гражданина «конституционного права на получение квалифицированной юрпомощи при наличии у него признаков неплатежеспособности». Кроме того, на момент заключения договора с адвокатами должник был платежеспособен. По этим основаниям дело передали в экономколлегию ВС, которая приняла сторону гражданина-банкрота.

Коллегия признала, что каждое заинтересованное лицо «должно иметь реальную возможность привлечения специалиста в области права». Но подход судов фактически свелся к тому, что «адвокаты под страхом недействительности не вправе заключать договор с гражданином, находящимся в сложном финансовом положении», говорится в постановлении.

С таким подходом нельзя согласиться, так как он «по сути, блокирует саму возможность надлежащего доступа к правосудию для такого рода граждан», объяснил ВС.

Коллегия отметила, что привлечение адвокатов и оплата их услуг даже «в условиях имущественного кризиса заказчика» сами по себе не свидетельствуют о недействительности сделки. Так, факт оказания услуг адвокатами подтвержден документально, часть суммы направлена на оплату зарубежных специалистов, работавших на Кипре. Положительный эффект для имущественной массы должника тоже доказан, и нет оснований полагать, что стороны действовали недобросовестно и завысили цену юруслуг, указал ВС. Аффилированность адвокатов с Дмитрием Мазуровым также «не установлена», а платежи не направлены на «причинение вреда кредиторам».

В этой связи действия должника были «стандартными с точки зрения любого гражданина, попавшего в сходные обстоятельства (связанные с предъявлением иска на значительную сумму в иностранном суде), то есть имели разумное основание», заключила коллегия, оставив в силе решение первой инстанции, признавшее выплаты законными.

ВС «признал и зафиксировал право человека на защиту», указав, что «привлечение специалиста в области права в период кризиса является нормой», говорит руководитель банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. Впервые на уровне ВС закреплено, что к договорам граждан-банкротов можно применять нормы о сделках, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, указывает арбитражный управляющий Сергей Домнин.

У адвокатов теперь «появилась уверенность в завтрашнем дне», а должник будет знать, что они «не побоятся с ним сотрудничать», добавляет господин Кононов.

Важно и признание того, что «имущественный кризис должника не является самодостаточным основанием для аннуляции его соглашений с адвокатами», отмечает партнер юркомпании «Сотби» Антон Красников. Он подчеркивает, что адвокаты «не обязаны оценивать финансовое состояние должника при вступлении с ним в обязательственные отношения», и это создает «благоприятный правовой режим для должника и его представителей». Правда, непонятно, почему ВС говорит «лишь об адвокатах» и «не распространяет свои выводы на обычных юристов, которые не имеют такого статуса», недоумевает господин Кононов.

Также помимо очевидных плюсов решения, по мнению Антона Красникова, оно «создает плодотворную почву для возможных злоупотреблений в виде вывода активов должника с использованием юруслуг», которые «фактически получают иммунитет от оспаривания по специальным банкротным основаниям». Например, должник может «искусственно инициировать споры, привлекать для них адвокатов и наращивать кредиторскую задолженность за счет правовых услуг», рассуждает господин Красников.

Впрочем, замечает Сергей Домнин, с этим можно будет бороться, так как ВС признал «принципиальную допустимость оспаривания соглашений об оказании правовой помощи», заключаемых должниками, и такой же предмет доказывания, как при оспаривании иных видов сделок.

Екатерина Волкова, Анна Занина