Bloomberg: танкерную компанию Gatik лишили страховки за намерение перевозить российскую нефть по цене выше $60

Танкерная компания Gatik, активно занимающаяся перевозкой российской нефти, лишилась стандартной отраслевой страховки для флота после нарушения предельных цен, установленных G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). С начала декабря компаниям этих стран разрешено оказывать услуги по доставке российской нефти только в том случае, если стоимость груза не превышает $60 за баррель.

Gatik, адрес которой, согласно международной морской базе данных Equasis, находится в Мумбаи, является одной из немногих танкерных компаний, «возникших из ниоткуда», после начала введения санкций в ответ на военную операцию, пишет Bloomberg. Индия не присоединялась к ограничению цен и не вводила санкций в отношении российской нефти.

По данным VesselsValue, фирмы, которая отслеживает продажу и покупку торговых судов, Gatik начала наращивать флот с лета 2022 года. По данным Clarkson Research Services Ltd., подразделения крупнейшего в мире судового брокера, Gatik входит в топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax, которые перевозят около 700 тыс. баррелей сырой нефти в каждом рейсе. Согласно данным, собранным Bloomberg, флот Gatik может перевозить около 31 млн баррелей нефти и топлива.

Когда представитель Bloomberg в начале 2023 года посетил адрес, по которому должен находиться Gatik, сотрудник соседнего офиса сказал, что компания съехала, перед дверью скопилась почта. Сайта, номера телефона или других способов связаться с компанией нет.

Руководство Gatik потеряло так называемую защиту и возмещение убытков, которые были предоставлены Американским клубом, сообщил человек, знакомый с вопросом, на условиях анонимности. Страховое покрытие защищает от рисков, включая столкновения и разливы.

Оно было прекращено из-за получения информации о том, что Gatik планирует перевозить груз по цене, выше пороговой. Американский клуб подтвердил прекращение страховки, не назвав причину.

Американский клуб является одной из 12 организаций, входящих в Международную группу P&I клубов, которые в совокупности предоставляют стандартную для отрасли страховку, служащую документом для свободной торговли.

Каждый из 48 танкеров, идентифицированных как находящиеся под управлением Gatik в базе данных, которую ведет Equasis или компания по анализу данных Vortexa, по крайней мере один раз в 2023 году загружал российскую нефть или нефтепродукты. Американский клуб указан в качестве страховщика 34 из них, еще девять застрахованы неизвестными компаниями.

Мария Федотова