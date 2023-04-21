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Российская пловчиха Чикунова побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова обновила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Чемпионате России в Казани. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд — 2 минуты 18,95 секунды — принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР.

Евгения Чикунова

Евгения Чикунова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Евгения Чикунова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Я допускала возможность, что сегодня мировой рекорд будет побит, но до конца не была уверена, что это возможно. Как буду праздновать? Наверное, куплю себе что-нибудь вкусное или схожу с семьей в ресторан, когда вернусь в Санкт-Петербург»,— сказала Чикунова (цитата — ТАСС).

В пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics; WA) агентству заявили, что проведут официальную процедуру проверки мирового рекорда. После подтверждения WA результат будет официально утвержден.

Евгении Чикуновой 18 лет. Она уроженка Санкт-Петербурга, подопечная тренеров Витты Новожиловой и Юрия Маслова. В 2019 году Чикунова установила юношеский рекорд страны (2 минуты 22,67 секунды) на дистанции 200 метров брассом. В активе спортсменки серебряная медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде и серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

Григорий Лейба

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