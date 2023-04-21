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Коммерсантъ FM
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Россия уведомила США, что считает действующим соглашение 1989 года о крупных стратегических учениях

Российская сторона довела до США по дипломатическим каналам, что считает продолжающим действовать соглашение 1989 года о взаимных заблаговременных уведомлениях о крупных стратегических учениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвященном ситуации вокруг российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Соглашение 1989 года между СССР и США направлено на «уменьшение и в конечном итоге устранение опасности возникновения ядерной войны, в частности, в результате ошибочного истолкования, просчета или случайности». В рамках соглашения стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о крупных учениях стратегических сил с участием тяжелых бомбардировщиков. Впоследствии эти обязательства (наряду с обязательствами из Соглашения об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года) стали частью Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 года и его продолжений, включая ныне действующий ДСНВ.

Однако в отличие от готовности уведомлять США о пусках баллистических ракет и после приостановки своего участия в ДСНВ власти РФ ранее не говорили о намерении продолжать информировать США о крупных стратегических учениях. Теперь же этот вопрос прояснился.

Ранее «Ъ» писал о том, какие договоренности в сфере стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном остаются в силе после фактического краха ДСНВ. К этой категории можно отнести пять ключевых соглашений. Все они были подписаны еще Советским Союзом, но формально продолжают действовать. С учетом нового заявления МИД РФ по поводу соглашения 1989 года, Москва официально подтвердила приверженность двум из них.

В заявлении МИД РФ также в очередной раз подтверждается, что «в целях поддержания предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия продолжит соблюдать предусмотренные в Договоре (ДСНВ.— “Ъ”) центральные количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения в пределах срока его действия». ДСНВ действует до февраля 2026 года.

Елена Черненко

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