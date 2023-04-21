Ресейл-платформа Oskelly выходит на восточный рынок

Ресейл-платформа Oskelly — один из главных проектов в мире премиальной люксовой одежды, который занимается перепродажей одежды, обуви и аксессуаров из новых или винтажных коллекций. С ростом популярности ресейла и трендом на осознанное потребление подобные проекты растут и набирают популярность. Теперь Oskelly будет работать не только в России, но и вышла на международный рынок: платформа открыла представительство в ОАЭ и вышла на Ближний Восток.

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Процесс покупки остается таким же, как и в России: клиент оформляет покупку, после чего товар проходит проверку и отправляется новому владельцу. Представители платформы проверяют каждую вещь с помощью двухфакторной аутентификации — сначала ее проверяют на подлинность внутри компании, после чего команда экспертов выписывает сертификат об оригинальности. Представители Oskelly утверждают, что на начальном этапе ассортимент будет пересекаться с российским, а после в ОАЭ появится эксклюзивная подборка вещей и аксессуаров.