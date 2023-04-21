Армейские перебросали казанских

ЦСКА повел в финальной серии play-off Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 2:1. В третьем матче финала армейцы победили «Ак Барс» на своей площадке — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штурм, предпринятый «Ак Барсом» на последних минутах третьего матча финала против ЦСКА, не помог ему спасти матч. Армейцы (в красно-синей форме) ведут в серии до четырех побед со счетом 2:1

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Штурм, предпринятый «Ак Барсом» на последних минутах третьего матча финала против ЦСКА, не помог ему спасти матч. Армейцы (в красно-синей форме) ведут в серии до четырех побед со счетом 2:1

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Третий матч финальной серии даже не удивлял, а поражал — взятым командами темпом. Он был просто сумасшедшим, особенно учитывая, что все происходит в самом конце длинного сезона, после целой череды жутко напряженных матчей. Но их словно не было ни у того, ни у другого соперника — носились как угорелые. И паузы им совершенно не требовались. Заключительный период увенчал феноменальный по любым хоккейным меркам отрезок из почти десяти минут игры без единой остановки.

В скорости ЦСКА и «Ак Барс» были примерно на равных.

То есть иногда казалось, что она — козырь армейцев. Но казанцы, только что проигрывавшие забеги армейским живчикам вроде Прохора Полтапова, тут же добавляли и брали эффектный реванш. По моментам в первом периоде тоже держалось приблизительное равенство — и по их количеству, и по качеству. Оно-то, качество, как раз отчего-то было не слишком высоким. Случаи, когда вратарям Адаму Рейдеборну и Тимуру Билялову приходилось выкручиваться из по-настоящему сложных ситуаций, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Ближе всех к голу, видимо, оказался казанец Станислав Галиев, стрелявший почти в упор.

Но кого-то в таком матче, разумеется, должно было прорвать. Или сразу обоих. Первым во втором периоде забил ЦСКА, заработавший большинство. Тимур Билялов, кажется, как-то чересчур увлекся рейдом Никиты Нестерова к левому борту, видимо убедив себя в том, что тот будет пытаться поразить ворота сам. А Нестеров перевел шайбу на противоположную половину казанской зоны — Михаилу Григоренко. Перед Григоренко был абсолютно пустой угол, а голкипер находился от него настолько далеко, что армейскому форварду не понадобилась даже бросать в касание — хватило времени на то, чтобы удобно подработать шайбу.

«Ак Барс» успел ответить, пока диктор домашней арены ЦСКА зачитывал фамилии героев эпизода. У казанцев свой герой тоже нашелся. Даниил Журавлев перехватил шайбу рукой в средней зоне, а потом продвинулся вперед и отдал передачу Дмитрию Воронкову. Тот как раз бросил в касание — и прошил Адама Рейдеборна.

А вскоре ЦСКА пережил безумно трудный отрезок. Взгляд человека, чуточку отвлекшегося от игры, наверняка пытался обнаружить, кого же из игроков хозяев удалили. Но нет, никакого удаления не было. Просто «Ак Барс» запер армейцев у их ворот на амбарный замок и все не давал и не давал его снять. Бедное четвертое звено ЦСКА, угодившее под казанскую трепку и не имевшее возможности смениться, уходило со льда на ватных от усталости ногах.

Однако за терпение армейцы были вознаграждены сполна. Прохор Полтапов исполнил отличный слалом — не на технике, а скорее на характере.

Он прокладывал себе путь среди оказавшихся на нем казанцев с такой же злостью, как путешественник в джунглях Амазонии рубит мачете коварные лианы.

В конце концов дверь к счастью открылась. Запустить шайбу в ворота Полтапову, правда, не удалось, но, рикошетя о коньки, она отскочила к Максиму Соркину, а тот уже не промахнулся.

А вскоре не промахнулся в большинстве и Антон Слепышев. Его бросок был безупречным — прямо в девятку.

Все для «Ак Барса» складывалось ужасно. Но огонек в конце темного тоннеля для него в заключительном периоде зажег самый матерый хоккеист. Александр Радулов подхватил шайбу в средней зоне, ускорился и метнул ее в угол на такой высоте, неудобнее которой для Рейдеборна было не придумать,— прямо над выкинутым в сторону щитком.

Казанцы старались дожать армейцев. И обязаны были их дожимать, потому что, получив численное преимущество, терзали хозяев без устали. Но ничего у «Ак Барса» не вышло. И Станислав Галиев опять запорол роскошный шанс, промазав мимо находившихся в трех метрах от него ворот.

ЦСКА, погасив казанский порыв, перевел игру в нужное ему русло — поспокойнее. В таком режиме армейцы прекрасно контролируют шайбу, отнять ее у них — настоящий подвиг. И противопоставить этому ценному армейскому умению «Ак Барс» так ничего и не смог — даже после того, как заменил Билялова на шестого полевого игрока.

ЦСКА вышел вперед в серии — 2:1. Четвертый матч финала также пройдет в воскресенье на его площадке.

Алексей Доспехов