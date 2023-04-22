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Коммерсантъ FM
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Воды у линии огня

Как появился бальнеологический курорт на театре военных действий

220 лет назад, 24 апреля 1803 года, император Александр I подписал рескрипт о придании государственного значения Кавказским Минеральным Водам. Сейчас этот регион Ставрополья — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма: только Кисловодский национальный парк в 2022 году посетили 5,3 млн человек. Но в 1803 году требовались воображение, решимость и еще то, что иногда называют долгой политической волей, чтобы увидеть в этих местах будущий курорт. Кисловодск был в сущности одной из крепостей центра Кавказской линии — имперского фронтира, которым Россия медленно и трудно надвигалась на Кавказ: до конца большой Кавказской войны оставалось еще больше 60 лет.

Сегодня Кавказские Минеральные Воды — один из популярнейших российских курортов, но в прежние времена мало кто мог подумать о том, во что может превратиться одна из самых горячих точек империи

Сегодня Кавказские Минеральные Воды — один из популярнейших российских курортов, но в прежние времена мало кто мог подумать о том, во что может превратиться одна из самых горячих точек империи

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сегодня Кавказские Минеральные Воды — один из популярнейших российских курортов, но в прежние времена мало кто мог подумать о том, во что может превратиться одна из самых горячих точек империи

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В обстановке, не отличимой от боевой

Сейчас нелегко это себе представить, но за 40 лет до императорского указа о Минеральных Водах река Кубань формально была границей русских и турецких владений в западной части Северного Кавказа: вдоль ее северного берега к концу 1770-х вытянулась цепочка русских пограничных крепостей, а к югу жили черкесы, которых султан считал своими вассалами. Черноморское побережье османы без всяких сомнений считали своим: за крепость Анапа предстояла долгая борьба, и к России она отошла окончательно только после Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. От крепости Ставропольская (ныне Ставрополь) линия русских крепостей уходила на Екатериноград, Моздок, Наур, Кизляр и устью Терека: Терек образовал русскую границу с независимыми чеченцами, а ближе к Каспийскому морю — с вассалами Персии. Результаты Персидского похода Петра Великого, в ходе которого Россия подчинила себе каспийский берег до самого Ирана, оказались недолговечны, и Кизляр на несколько десятилетий остался главным опорным пунктом левого фланга Кавказской линии.

Как врач Семен Смирнов наладил на Кавказских Минеральных Водах систематическую науку

Как врач Семен Смирнов наладил на Кавказских Минеральных Водах систематическую науку

В 1783 году Россия установила свой протекторат над Картли-Кахетинским царством (Восточной Грузией) и получила право держать там два пехотных батальона при четырех пушках. Георгиевский трактат, подписанный в июле 1783-го, стал первым шагом Российской империи на Южном Кавказе. В том же году к России был присоединен Крым — и заодно ногайские вассалы крымского хана, кочевавшие по прикубанским и надтеречным степям. Восстание ногайцев пришлось подавить армейскому корпусу под командованием Александра Суворова, после чего Россия получила возможность нарастить темп земледельческой колонизации территорий к северу от Кубани. В 1785 году в верховье Терека был основан город Владикавказ, через который шла единственная на тот момент дорога в Грузию.

Это продвижение России не устраивало Турцию и стало одной из причин новой Русско-турецкой войны (1787–1792). Как и во время предыдущей кампании, главный театр военных действий находился к северо-западу от Черного моря, но и на Кавказе разгорелись баталии: в 1785 году горцев Чечни и Дагестана призвал на газават шейх Мансур — то ли политически одаренный местный имам, то ли давно внедренный европейский шпион-авантюрист. Мансур и его сторонники дважды пытались захватить Кизляр, потом некоторое время противостояли присланному на линию 8-тысячному корпусу генерала Павла Потемкина, но в конце концов были рассеяны. Сам Мансур бежал в османскую Анапу, но в 1791 году ее взял штурмом русский отряд генерала Ивана Гудовича. Шейха пленили, отправили в Петербург и заточили в крепость. В 1792 году Россия и Турция подписали Ясский мир. Касался он преимущественно территорий между Бугом и Днестром (они отходили к России), но и на Кавказе продолжились перемены.

В том же 1792 году Черноморское казачье войско, состоявшее преимущественно из запорожцев, получило в дар от императрицы Екатерины земли от Тамани до реки Лабы, на которых год спустя был основан нынешний Краснодар.

В 1795 году персидский шах Ага Мохамед вторгся в Грузию и в сентябре разорил Тифлис. Россия не смогла предотвратить вторжение, но осталась верна взятым на себя обязательствам и направила армейский корпус под командованием 24-летнего Валериана Зубова — сначала в Дагестан, а оттуда в Закавказье. В мае 1796 года войска Зубова взяли Дербент, а уже к осени фактически аннексировали территорию всего нынешнего Азербайджана. Весть о смерти Екатерины II застала генерал-аншефа Зубова в полевом лагере на Араксе, но пограничной рекой между Россией и Ираном Аракс станет позже: император Павел отозвал из Закавказья все российские вооруженные силы, кроме небольшого гарнизона в Тифлисе, а победоносного командующего подверг опале (Валериан вместе с братом Платоном войдет в группу заговорщиков, запланировавших и осуществивших последний в Российской империи дворцовый переворот в марте 1801 года). Занятую Зубовым Гянджу придется заново брать штурмом отряду генерала Павла Цицианова в 1804-м, Шекинское, Ширванское и Карабахское ханства Цицианов вновь займет в 1805-м, а в 1806-м будет коварно застрелен в момент получения ключей от Баку. Но к этому моменту Тифлис — уже не просто главный военный опорный пункт России в Закавказье, а столица Тифлисской губернии: в январе 1801 года еще Павлом издается манифест о присоединении Грузии к России в связи со смертью царя Георгия XII. Присоединении Грузии через несколько месяцев подтверждает и Александр I. С этого момента в Грузии устанавливается российская военная и гражданская администрация, вслед за Картли и Кахетией русский флаг поднимается в Мегрелии и Гурии (1803), Имеретии (1804) и Абхазии (1810). Война с Персией (1804–1813) завершается взятием Ленкорани в Талышском ханстве и договором, по которому Иран отказывается от всех прежних притязаний на Закавказье — а оно полностью, за временным исключением окрестностей Еревана и Нахичевани, остается за Россией.

Карта Закавказья еще подвергнется изменениям в следующие русско-турецкие и русско-персидские войны, но основным театром военных действий теперь надолго станет Северный Кавказ.

Подчинив Закавказье, империя все еще фактически стоит на пороге Кавказа Северного, поддерживая лишь линию крепостей по Тереку и Кубани и охраняя коммуникационную «пуповину» Военно-Грузинской дороги от Владикавказа через Крестовский перевал в Тифлис. Павел Цицианов, получивший в начале 1802 года чин начальника Кавказской укрепленной линии, начинает с ряда мирных договоров с правителями Дагестана, подписать которые они приезжают на линию, в Георгиевск. Но с чеченцами и черкесами приходится воевать; в 1803 году Цицианов отправляет генерала Дмитрия Шепелева в рейд в Чечню, во время которого войскам приказано уничтожать поля и угонять скот — причем как в непокорных, так и в мирных селениях. Чеченцы и черкесы отвечают набегами, мятежами, захватами заложников, за которыми следуют новые карательные экспедиции.

Как большевики и турки делили Закавказье

Как большевики и турки делили Закавказье

Все это — лишь предисловие к большой Кавказской войне, которую историографы взяли за правило отсчитывать с момента назначения генерала Алексея Ермолова командующим Отдельного Кавказского корпуса в 1816 году. У этой долгой войны, которую Россия будет упорно вести за установление полного контроля над Кавказом, будет два главных театра: один — в Чечне и Дагестане, где боевые действия в основном будут завершены после сдачи имама Шамиля русскому командующему князю Александру Барятинскому в Гунибе в 1859-м, а второй — в Черкесии, покорение которой ознаменует парад в Красной Поляне в мае 1864 года. Отказавшимся покориться черкесам российские власти после этого предложат отправится в изгнание в Турцию. Некоторые народности западной части Кавказа в ходе войны полностью прекратили свое существование. Российские войска, по официальным оценкам, с 1801 по 1864 год потеряли на Кавказе почти 25 тыс. человек убитыми и еще 65 тыс. человек ранеными.

«Есть в земле Черкасской изрядный кислый родник»

Нынешний регион Кавказских Минеральных Вод находился прямо на пересечении этих двух театров военных действий, почти по центру Кавказской линии. В 1803 году, когда Кисловодские источники впервые получили официальный статус курорта, почти вся большая война была еще впереди, но на воды уже ехали для реабилитации раненые офицеры и солдаты.

О том, что в районе горы Бештау существуют минеральные источники, благотворно влияющие на здоровье (серные, углекисло-железистые и солено-щелочные), в России стало известно еще в 1717 году, когда эта территория относилась к Большой Кабарде — по поводу ее вассальной принадлежности были разные мнения в России, в Турции и у самих кабардинцев.

В 1717 году Петр поручил своему лейб-медику Готлибу Шоберу (1670–1739) искать «в нашем государстве ключевых вод, которыми можно пользоваться от болезней» (здесь и далее цитаты про «Покоренный Кавказ». Пятигорск, 2010. Переиздание сборника Альвина Каспари, впервые выпущенного в Петербурге в 1904 году, к 50-летию окончания Кавказской войны). Дотошный немец добирается до Терека, где описывает минеральные источники в Брагунах (сейчас территория Чеченской Республики) и узнает об источниках у Бештау, в так называемой Пятигорской Черкесии: «Также есть в земле Черкасской изрядный кислый родник; но понеже мне приказано было только в Его Царского Величества землях искать минеральные воды, сверх же того, с данным мне конвоем ехать туда было опасно, того ради я не мог, по желанию моему, того сделать».

В 1773 году Россия заканчивается крепостью Ставропольская. Но империя по-прежнему ведет разведку ближайших окрестностей: район будущего Пятигорска, в частности, посещает по поручению Академии наук Иоганн Антон Гюльденштедт (1745–1781) — он упоминает минеральные источники в своем описании путешествия на Кавказ, но весьма кратко. Еще через семь лет, в 1780 году, в долине между Бештау и Машуком на реке Подкумок встает небольшой военный форпост, известный как Константиногорское укрепление. Солдаты 16-го егерского полка, составляющие гарнизон, обнаруживают неподалеку горячий источник в высеченной местными жителями каменной ванне — и практически с этого момента на него начинают приезжать желающие отведать целебной воды или принять ванну со всей Кавказской линии и из самой России.

В 1793 году Петр Симон Паллас (1741–1811), немецкий естествоиспытатель на русской службе, делает в медицинской коллегии в Петербурге доклад о виденных им источниках. Коллегия отправляет к источникам экспертов — штаб-лекаря Левенца и аптекаря Кернера. Из их заключения следует, что источники «полезно ввести во всеобщее употребление».

С 1798 года российское правительство направляет на воды для лечения «служащих военного звания, главным образом, из кавказской армии» — а от них о пользе источников узнают их родственники и знакомые в российских губерниях. Поток становится все заметнее, медицинская коллегия заявляет, что при источниках нужны профессиональные медики.

Собственно, это и становится главным практическим содержанием императорского рескрипта от 24 апреля 1803 года: на источники назначается врач с жалованием от 800 до 1000 руб. в год и его помощник (400 руб. в год).

Как прошел первый курортный сезон на Кавказских Минеральных Водах

Как прошел первый курортный сезон на Кавказских Минеральных Водах

Кроме медицинской коллегии за источниками по понятным причинам присматривает и военное ведомство. Для военных пациентов оборудуют летние временные лазареты. Поблизости от источников хотят селить казаков, которые могут сдавать жилье гражданским. В описании Минеральных Вод, составленном в 1825 году врачом Александром Нелюбиным (1785–1858), излагается, впрочем, скорее желательное, чем действительное положение дел: «Жители, видя от того свои выгоды, время от времени старались бы о лучшем построении домов и сею обоюдною частных людей выгодою казна была бы предохранена от чрезвычайных издержек, на таковое построение потребных».

В это время реальными хозяевами окрестностей остаются абазины (одна из адыгских, или черкесских народностей Северного Кавказа), которые к своей выгоде снабжают приезжающих на источники пищей и другими припасами. Но кругом долгая война, и относятся они к русским «недоверчиво и подчас даже довольно враждебно, так что жить там в то время считалось небезопасным». Кроме того, в 1804–1808 годах в окрестностях источников возникла эпидемия чумы. Посещение вод на это время ограничили, а часть окрестных аулов просто вымерла — уцелевшие жители отошли в адыгские селения выше в горах.

В 1809 году чумной карантин снимают, посещение источников возобновляется. В 1809–1810 годах туда приезжает известный врач Федор Гааз (1780–1853) — и сразу расширяет географию курорта.

Благодаря местным жителям-черкесам Гааз открывает источники в Ессентуках (по одной из версий, в этом месте когда-то находилась полевая ставка монголов, а слово «Ессентуки» означает по-монгольски «девять знамен») и горячие ключи нынешнего Железноводска. Причем в обиход почти сразу входят железноводские источники, а на Ессентуки обратят внимание только в 1820-х, не без помощи доктора Нелюбина.

Так или иначе, в 1811 году из России на воды прибывает уже 200 семейств «частных лиц». За их безопасным пребыванием теперь следит гарнизон крепости Кисловодск — 200 солдат, в «водный» сезон им придают дополнительные силы. На престижный курорт все это по-прежнему похоже мало: частные посетители из России едут через степь и живут в кибитках, в них же везут деревянные ванны для купания. Те, у кого ванн с собой нет — среди них, видимо, солдаты и офицеры с линии — ванну принимают в общей яме, обнесенной плетнем. Первые купальные здания — мужское и женское — ставят в 1812 году. В том же году некто Чернявский из Константиногорской крепости строит два первых дома в Горячеводской долине, кладя таким образом начало будущему Пятигорску. К 1824 году местные домовладельцы наконец распробовали собственную выгоду, и домов стало около сотни.

«В продолжение значительного времени могла произойти в самых водах некоторая перемена»

Назначение Алексея Ермолова командующим российскими войсками в Грузии и на Кавказе означает не только активизацию военных действий на линии, но и дальнейшее развитие курорта. Его «проконсул», вообще любивший римские аналогии, прагматично рассматривает и как прифронтовой госпиталь, и реабилитационный центр, и как некие термы — центр общественной жизни, своего рода имперскую витрину. Ермолов впервые приезжает в Пятигорск в 1819 году; он сразу же велит ремонтировать старые и строить новые здания, в том числе так называемые Ермоловские ванны.

В 1822 году не без лоббистских усилий Ермолова имперское правительство выделяет 550 тыс. руб. на развитие курорта и поручает составить план и проект устройства Кавказских Минеральных Вод. Для этого создается специальная комиссия, главный вывод которой — необходимость «сначала самые воды подвергнуть точному химическому анализу при самых источниках, потому наиболее, что все исследования, сделанные поныне над самыми водами, произведены были не на самом месте; притом же в продолжение значительного времени могла произойти в самых водах некоторая перемена». Комиссию возглавляет Николай Павлов, доводящийся братом мужу родной сестры Алексея Ермолова. Именно по поручению комиссии в 1823 году на воды приезжает врач Александр Нелюбин. Он находит еще семь источников в Железноводске, открывает Березовский источник и приходит к выводу, что щелочные ключи в Ессентуках уникальны и не встречаются больше нигде на Кавказе.

Как решили улучшить медицинское обеспечение армии

Как решили улучшить медицинское обеспечение армии

При Ермолове в Пятигорске начинают строить первую казенную гостиницу (1824) и прокладывают дорогу из Георгиевска (это тогдашний губернский центр) в Пятигорск (1825). На курорте появляется «общество» — оно состоит из офицеров Кавказского корпуса и гостей из столиц, к которым после 1825 года добавятся разжалованные и ссыльные офицеры, участвовавшие в декабрьском восстании или сочувствовавшие ему.

После отставки Ермолова благоустройство Минеральных Вод отнюдь не прекращается. Учрежденная Ермоловым комиссия по строительству и управлению курортом просуществует до 1847 года, ее последним председателем в течение 12 лет будет генерал-майор Петр Чайковский. Преемник Ермолова на Кавказской линии генерал Георгий Эммануэль не только не оставляет курорт своим вниманием, но заметно способствует его благоустройству и украшению. Приглашенные архитекторы братья Иоганн и Иосиф Бернардацци, уроженцы Лугано в Швейцарии, достраивают в Пятигорске казенную гостиницу, сооружают каменное здание Николаевских ванн, церковь Скорбящей Божией Матери, дом для бедных офицеров, устраивают водопровод с горы Бештау, бульвар, терренкур на склоне Машука, строят грот Дианы и беседку «Эолова Арфа». Наконец, сам Пятигорск становится уездным городом под своим нынешним названием — до этого его по-старому часто называли Горячеводском.

В 1837 году в эти места приезжает не только Михаил Лермонтов, которому через четыре года суждено погибнуть не на войне, а на дуэли у подножия Машука, но и император Николай I. Самодержец несколько самонадеянно и преждевременно рассчитывает, что Северный Кавказ надежно замирен и приведен к покорности, и отправляется в поездку по региону. Одним из пунктов маршрута становится Пятигорск.

Времена ямы за плетнем и чумного карантина давно позади, императору есть на что посмотреть, но Николай видит, что курорту есть куда расти, и распоряжается отпускать на устройство и поддержку вод баснословную сумму в 200 тыс. руб. в год.

Еще через десять лет Николай ликвидирует созданную при Ермолове комиссию и передаст сам курорт вместе с выделяемыми на него казенными средствами в прямое подчинение кавказского наместника, имеющего резиденцию в Тифлисе.

Наместник князь Михаил Воронцов учреждает дирекцию Кавказских Минеральных Вод. Она состоит из управляющего и четырех членов (архитектор, врач, директор по строительству и директор по хозяйственной части), включает четырех младших врачей, повивальную бабку, инженера, четырех смотрителей, правителя канцелярии с помощником, казначея, двух цейхвахтеров, пять лекарских учеников, главного садовника и десять писцов. В ведении дирекции есть 2,5 роты военных инженеров, инвалидная рота и воловий транспорт. Управляющий дирекцией — в первые 12 лет это командующий Центром Кавказской линии генерал-майор Всеволжский — мог сам разрешать постройки и работы на сумму до 3 тыс. руб., на все, что свыше, требовалось разрешение наместника. Довольно логично, что один из преемников Воронцова в наместничестве, князь Барятинский, решает доверить развитие курорта частному лицу — и передает убыточные Минеральные Воды в аренду предпринимателю (и чиновнику) Николаю Новосельскому (1818–1898). Директором курорта по медицинской части становится московский доктор Семен Смирнов (1819–1911). Смирнов учреждает в Пятигорске Русское бальнеологическое общество, которое принимается за систематическое исследование источников.

Правительство продолжает сдавать курорт в аренду до 1883 года, после чего он становится на баланс Министерства государственных имуществ. Только в первые 12 лет после этого бюджетные ассигнования на развитие региона Минеральных Вод достигают миллиона рублей.

Эти суммы неуклонно растут: в 1898 году правительство выделяет на благоустройство вод 300 тыс. руб., а в 1899 году распоряжается потратить на эти цели 5 млн в течение следующих шести лет. «Отсюда ясно, какое доброе внимание оказывается правительством Кавказским Минеральным Водам, помогающим в многочисленных случаях больным русским людям». На рубеже XIX–XX веков Россия располагает на Кавказе водным курортом вполне мирового класса. В 1894 году сюда протягивается ветка железной дороги. В начале ХХ века в центре Пятигорска «толпится народ у киосков, раскупая виды Минеральных Вод и окрестностей, здесь продают цветы, здесь гуляют после ванн, здания которых находятся тут же. Говоря короче, центр пятигорской жизни постоянно, с утра до поздней ночи, наполнен народом».

Зачем царский дворец превратили в простонародный курорт

Зачем царский дворец превратили в простонародный курорт

Впрочем, наблюдательный автор в ту же пору отмечает: «Заканчивая очерк о Кавказских Минеральных Водах, нельзя пройти молчанием, что устройство их на должную высоту еще находится на полупути. Когда представится возможность ездить туда больным с небольшими средствами, которые могли бы прожить лечебный сезон на скромные сбережения, когда будет положен конец эксплуатации больных населением и пришлым элементом, устройством дешевых гостиниц и ресторанов, тогда мы будем иметь лечебное место во всех отношениях безукоризненное. Все это требует много и труда, и денег. Сделанное до сих пор — половина, остальное ждет своей очереди в будущем».

«В будущем» для курорта тогда были и тифозные бараки с турецкими пленными в Первую мировую, и Гражданская война, и национализация, и немецкая оккупация. И статус Всесоюзной здравницы ВЦСПС, и странное постсоветское время, когда запустение соседствовало с очагами взрывного развития, а потом они мгновенно менялись местами. В 1990-х — начале 2000-х Пятигорск снова оказался ближайшим тылом новых кавказских войн, а еще через десять лет на Цветнике в Пятигорске стало можно купить экскурсии в места, где эти войны полыхали и в голову никому не пришло бы отправлять туда туристов. Кавказские Минеральные Воды обладают собственным ни с чем не сравнимым обаянием, это любимое место отдыха для миллионов россиян, иногда для нескольких поколений в семье — и часто даже после поездок на воды в Чехию, Германию и другие страны с верхних строчек бальнеологических рейтингов. Но мечта о «безукоризненном во всех отношениях лечебном месте», записанная на основании впечатлений 120-летней давности, все еще выглядит так, словно записана сегодня.

Иван Тяжлов

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