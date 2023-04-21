«Воронежский трансформатор» пытается взыскать почти 180 млн рублей с «Сименс мобильность»

Арбитражный суд Калужской области принял к рассмотрению иск ООО «Воронежский трансформатор» к ООО «Сименс мобильность», занимающегося оптовой торговлей машинами и оборудованием, на сумму более 179 млн руб. В картотеке арбитражного суда суть исковых требований не раскрывается. Следующее заседание назначено на 16 июня.

Завод ООО «Воронежский трансформатор» немецкой Siemens Energy c октября 2022 года принадлежит структуре «Интер РАО» — «РАО Интертех Б.В.» (зарегистрирована в Нидерландах). По итогам 2021 года ООО «Сименс энергетика трансформаторы» увеличило выручку с 4,6 до 6,5 млрд руб. При этом чистую прибыль предприятие увеличило более чем в три раза — со 140,9 до 508,1 млн руб. Гендиректор — Игорь Иванов.

Материнская Siemens Energy 8 августа в своем отчете за третий квартал сообщила, что начала процесс реструктуризации бизнеса в РФ. По ожиданиям компании, эти мероприятия должны были завершиться к концу 2022 года. В отчете компании говорилось, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в РФ и не оправдывают продолжение работы в стране. В частности, по итогам года компания ожидает потери около €400 млн выручки от операций, связанных с Россией.

К «Сименс мобильность» также рассматривается иск воронежского АО «Корпорация НПО “Риф”» о расторжении договора поставки. В материалах дела указывается, что «Сименс мобильность» в 2022 году «фактически отказалась от исполнения обязательства по выборке товаров». Риф также просит взыскать расходы на исполнение обязательств в размере 172,5 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, АО «Корпорация НПО “Риф”» зарегистрировано в Воронеже в 2001 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации. Гендиректор — Александр Иванов. Акции предприятия долями чуть более чем по 33,33% распределены между ООО «Стимул», ООО «Фотон» и АО «РИФ». Конечными бенефициарами двух ООО выступают Александр Иванов, Майя Иванова и Андрей Гайдин. Акции АО «РИФ» распределены между «Стимулом», «Фотоном» и почти 500 миноритариями-физлицами. Выручка НПО «РИФ» в 2021 году составила 343,4 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. Ранее «Воронежский трансформатор» обжаловал решение суда о частичном взыскании долга с контрагентов за поставку трех трансформаторов.

Владимир Зоркий