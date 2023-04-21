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Россельхознадзор примет меры после порыва нефтепровода «Татнефти» в Татарстане

Управление Россепьхознадзора по Татарстану примет меры в соответствии с российским законодательством в связи с порывом промыслового нефтепровода «Татнефти» на территории Лениногорского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел на землях сельхозназначения на территории Новочершилинского сельского поселения. В результате был зафиксирован разлив водонефтяной эмульсии. Жидкость растеклась до поселка Валеевский. Площадь разлива составила 1,2 тыс. кв. м.

Сотрудники Россельхознадзора выехали на место ЧП для осмотра участка и отбора почвенных про, которые были переданы для исследования на химико-токсикологические показатели. В данный момент трубопровод перекрыт, а «Татнефть» должна провести рекультивацию участка.

"Ъ-Казань"

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