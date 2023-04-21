Банки требуют у международных рейтинговых агентств вернуть деньги

Банки и компании обращаются в суды для взыскания с международного рейтингового агентства Fitch денег за неоказанные услуги. В частности, иск к филиалу Fitch Ratings CIS Ltd. в российский арбитражный суд подал МТС-банк. В конце 2022 года его удалось выиграть Локо-банку. С материалами из судебной картотеки ознакомились «Ведомости».

Иск МТС-банка в Арбитражный суд Москвы связан с невыполнением обязательств со стороны Fitch по присвоению рейтингов за 2022 год, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Банк требует вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны. Отмечается, что решить вопрос в досудебном порядке не удалось. Сумму требований представитель МТС-банка не уточнил.

Локо-банк подал иск в Арбитражный суд Москвы и потребовал возместить около 2,6 млн руб.— часть уплаченного в 2021 году аванса. В октябре 2021-го банк заплатил Fitch около 4,5 млн руб. за предоставление рейтингов до октября 2022 года. Весной прошлого года агентство прекратило свою деятельность в России, а 1 апреля уведомило Локо-банк об отзыве всех ранее предоставленных рейтингов. Денежные средства за услуги Fitch возвращать отказалось. В декабре 2022 года суд удовлетворил требования Локо-банка и обязал Fitch вернуть 2,6 млн руб.

После удовлетворения иска Локо-банка к агентству Fitch другие организации также могут последовать его примеру и заявить собственные требования к рейтинговым агентствам, рассказала «Ведомостям» управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Исковое заявление к Fitch Ratings о взыскании €29,5 тыс. в феврале текущего года направила Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, а в марте компания «Российские автомобильные дороги» потребовала вернуть ей чуть более 3 млн руб.

При этом госпожа Галеева отмечает, что попавшие в аналогичную ситуацию банки могут отказаться от судебных разбирательств в связи с репутационными рисками. По ее словам, некоторые банки надеются, что в будущем им снова придется сотрудничать с международными рейтинговыми агентствами.

В марте 2022 года рейтинговые агентства Fitch, Moody`s и S&P приостановили свою деятельность в России на фоне проведения российской военной операции на Украине и введения санкций. Позже они отозвали все свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям. МИД России заявил, западные рейтинговые агентства «крайне предвзяты в своих оценках». В июле прошлого года Москва начала работать над созданием «действительно независимой рейтинговой организации» вместе с другими странами.

Милена Костерева