СКР по Башкирии начал проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки по факту нарушения прав 17-летней жительницы Белорецка Анны Урцевой, которая с восьми лет жила в детдомах и приемных семьях, в то время как ее мать отбывала наказание на убийство. После освобождения женщина забрала дочь, чтобы не платить алименты, но ее воспитанием не занималась и не содержала. В настоящее время Анна Урцева учится в филиале Зауральского агропромышленного колледжа в селе Старосубханкулово Бурзянского района, единственным источником ее дохода является стипендия в размере 700 руб.
В пресс-службе республиканского СКР сообщили, что Анна Урцева обращалась в органы опеки с просьбой лишить мать родительских прав, чтобы получить помощь от государства как ребенок, оставшийся без попечения родителей, однако ее обращение не удовлетворили. По данному факту проводится доследственная проверка.