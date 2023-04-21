Россельхознадзор запретил поставки в РФ молочной продукции из Киргизии

Россельхознадзор с сегодняшнего дня, 21 апреля, запретил поставки молочной продукции из Киргизии из-за ее ненадлежащего качества. Ведомство сообщило, что прибегло к этой мере после прошедшей с 10 по 16 апреля инспекции предприятий по производству молочной продукции в Киргизии и посещению местной сырьевой базы (ферм и пунктов сбора молока).

В результате Россельхознадзор счел неэффективной работу властей Киргизии «по обеспечению и подтверждению качества и безопасности» экспортируемой продукции. В частности, отсутствует «надлежащий государственный эпизоотический мониторинг», также в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС. Россельхознадзор пояснил, что на киргизских предприятиях нет системы прослеживаемости происхождение сырья, а компании используют молоко без документов и хранят продукцию без маркировки.

«Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Киргизии о необходимости с 21 апреля 2023 года приостановить сертификацию молочной продукции со всех киргизских производителей в адрес российских получателей»,— сообщается в пресс-релизе ведомства. Возобновление поставок рассмотрят после того, как ветеринарная служба Киргизии перепроверит все молокоперерабатывающие предприятия на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС.

С 5 апреля Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить сертификацию молочной продукции, которая поставляется в Россию. В ведомстве пришли к выводу, что армянский ветнадзор не способен гарантировать «безопасность производимой молочной продукции для российских получателей». В частности, Россельхознадзор уличил молокоперерабатывающие предприятия Армении в том, что те используют сырье из Ирана (в отношении «молочки» из Исламской Республики в РФ действуют ограничительные меры).

Лаура Кеффер