Главные анонсы 21 апреля

В Германии на американской авиабазе «Рамштайн» состоится встреча контактной группы по Украине под председательством США, в которой принимают участие представители министерств обороны стран, оказывающих Украине военную помощь. США представлены министром обороны Ллойдом Остином, председателем Комитета начальников штабов генералом Марком Милли, НАТО — генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

В России пройдет годовое общее собрание акционеров «Сбербанк» в форме заочного голосования. В повестке утверждение годового отчета за 2022 год, вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, о назначении аудиторской организации, об избрании членов наблюдательного совета, об утверждении устава в новой редакции.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор по делу о растрате средств банка «Восточный», по которому осуждены семеро человек, в том числе основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль.

Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобы на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Промсвязьбанка» к тринадцати его бывшим руководителям на 243,2 млрд руб. взыскали солидарно более 91,2 млрд руб. с троих ответчиков — бывших бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.

В Бухаресте состоится встреча министра сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Петре Дая и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.

Городской суд Минска в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении приговоренных к лишению свободы представителей незарегистрированного правозащитного центра «Весна» во главе с нобелевским лауреатом Алесем Беляцким.

Суд в Киеве рассмотрит апелляционную жалобу наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви митрополита Павла на решение о домашнем аресте.

Американский грузовой космический корабль Cygnus частной компании Northrop Grumman расстыкуется с Международной космической станцией для возвращения в атмосферу.