Самокаты уберут с дорог и остановок

В Самаре электросамокаты не смогут парковаться на проезжих частях, остановках, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках. Также они не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям и рекламным конструкциям. Соответствующие изменения в правила благоустройства города подготовил департамент транспорта Самары. Поправки направлены на обеспечение безопасного использования СИМ и других участников движения, а также на сохранность объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры, подчеркивают чиновники. Ранее Министерство транспорта рекомендовало создать парковки и инфраструктуру для использования средств индивидуальной мобильности. В мэрии пока не сообщают о планах по созданию парковок для СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Департамент транспорта Самары подготовил изменения в правила благоустройства территории города. Они касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ) и связаны с включением СИМ в Правила дорожного движения РФ. Об этом сообщает городская администрация.

Поправки предусматривают, что размещение СИМ не должно мешать движению пешеходов. Они не должны размещаться на проезжих частях, остановках, газонах, на мемориальных сооружениях и памятниках и не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям, рекламным ­конструкциям.

«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасного использования СИМ и иных участников движения, а также на обеспечение сохранности объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры»,— говорится в ­сообщении.

• В Самаре услуги аренды электросамокатов начали предоставлять сразу несколько федеральных компаний в апреле 2021 года. Однако не всех жителей устроило использование данных устройств. В течение первых недель после старта распространения использования самокатов, только по официальным данным, в Самаре 145 человек получили травмы. С каждым годом цифра зарегистрированных ДТП растет. Так, в прошлом году с участием электросамокатов было зарегистрировано 23 ДТП, за аналогичный период 2021 года произошло девять ДТП.

Аналогичная практика используется в других городах и отвечает рекомендациям Министерства транспорта РФ, отмечают в департаменте транспорта Самары. В настоящее время проект документа проходит экспертизу.

В феврале Министерство транспорта направило регионам письмо о вступлении в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения, регулирующих движение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других СИМ. По новым правилам разрешенная скорость составляет 25 км/ч, пользователи СИМ подчиняются требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть можно только лицам старше 14 лет. В письме также указано о необходимости создания парковок и инфраструктуры для использования СИМ путем интеграции их в транспортную систему. На момент выхода номера в печать в мэрии не ответили на запрос о том, планируется ли создание в Самаре парковок для СИМ. На сегодня, например, поездку на самокате Whoosh можно завершить только на виртуальной парковке, отмеченной на карте в приложении.

Водители СИМ должны подчиняться и другим правилам. Например, ездить по велодорожкам. Если их нет, то можно выезжать на тротуар при условии, что масса СИМ не более 35 кг. Пешеходы имеют преимущество. Если СИМ весит более 35 кг, необходимо выезжать на правый край проезжей части, при условии, что скорость ограничена 60 км/ч, у СИМ имеются тормоза, звуковой сигнал и опознавательные огни. К нарушителям ГИБДД будут применять штрафы от 800 до 1,5 тыс. руб.

В начале апреля сервис кикшеринга «Юрент» сообщил, что в Самаре было увеличено число «медленных зон», в которых скорость арендуемых электросамокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч. Речь идет об участках с повышенным пешеходным трафиком. В список входят парки и пешеходные улицы города. Соглашение об ограничении максимальной скорости движения электросамокатов до 15 км/ч на ряде участков мэрия Самары заключила с кикшеринговыми компаниями летом прошлого года. В список таких зон тогда вошли все парки и скверы — от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная. Кикшеринговые компании сами вносят изменения в программу, которая контролирует передвижение самокатов по городу.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подчеркивает важность безопасности движения электросамокатов: «Ограничения по парковке, которые применяются, и выбор локации направлены на безопасность пешеходов. Потому что кому-то принципиально нравится ходить пешком, кто-то ездит на велосипеде, соответственно, на одной единице площади с развитием каршеринговых услуг получается все больше техники: и велосипеды, и обычные самокаты, и скутеры. Поэтому безопасность — главный приоритет».

Ранее эксперты отмечали необходимость развития велосипедной инфраструктуры, в том числе для безопасного движения электросамокатов. «Около пяти лет назад мы говорили на эту тему. Если бы тогда воплотили проекты, которые мы предлагали городской администрации (в том числе по ул. XXII Партсъезда и по ряду других улиц), то были бы уже велодорожки, и электросамокаты катались бы в основном по ним. Разделение транспортных потоков уменьшает количество ДТП.Тогда бы такой резкий бунт самокатов не вызвал бы столько болезненных точек»,— отмечал директор некоммерческого партнерства «Спортивно-туристический клуб „ВелоСамара“» Роман Еремкин.

Ани Айвазян