В заксобрании настроили локатор

В заксобрании Нижегородской области при подготовке к отчету губернатора выяснилось, что депутаты хотят определить для министерства градразвития критерии оценки эффективности на стадии градостроительного проектирования. Таким образом, профильный комитет намерен помочь в увеличении объемов жилищного строительства. Министр Марина Ракова возражала, отмечая, что министерство работает по заявкам инвесторов, а количественно надо оценивать ввод жилья. Однако депутаты и застройщики договорились «дошлифовать» методику оценки минграда и предложить ее правительству наряду с применением типового проектирования школ и детсадов. Был поставлен вопрос и о повышении высотности застройки в нагорной части Нижнего Новгорода за счет модернизации радиолокатора аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Суханов предложил оценивать деятельность минграда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Василий Суханов предложил оценивать деятельность минграда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по градостроительному развитию обсудил тематику вопросов к отчету губернатора о деятельности регионального правительства в 2022 году. Говоря о необходимости увеличения в Нижегородской области объемов строительства многоквартирного жилья в два раза, депутаты решили поставить вопрос о введении критериев оценки эффективности министерства градразвития. По словам председателя комитета Василия Суханова, при подготовке проектов планировки территории (ППМ) или архитектурно-градостроительного облика объекта (АГОО) было бы логично поставить перед минградразвития задачу ежегодно готовить документацию на определенную площадь будущего жилья.

Заодно депутат Суханов предложил оценивать и администрацию Нижнего Новгорода по объемам годового расселения аварийного и ветхого фонда — для успешности процесса необходимо перезапустить программу «волнового переселения» со строительством муниципальных многоквартирных домов.

«В Казани тему аварийного фонда закрыли давно. Они там ежегодно строят по 1,2 млн кв. м жилья и активно применяют типовые проекты при возведении школ и детсадов. В Татарстане нам сказали мудрую фразу о том, что они не настолько богатая республика, чтобы всякий раз заказывать отдельный проект под каждый новый детсад», — заметил Василий Суханов, впечатленный опытом соседнего региона.

Третьим вопросом-предложением от комитета будет внедрение в Нижегородской области практики типовых проектов для удешевления и ускорения строительства социальных объектов. О необходимости тиражирования проектно-сметной документации застройщики и власти говорят давно. Однако новые школы пока строятся по старым индивидуальным проектам, которые зачастую были сделаны некорректно и пересматривались в ходе работ.

Министр Марина Ракова усомнилась в идее внедрения специальных критериев оценки для ее министерства. Она сообщила, что согласование АГОО носит заявительный характер по обращениям инвесторов и встроить ее в систему оценки сложно, а регион отчитывается перед РФ понятными количественными показателями по вводу жилья, выданным градпланам земельных участков и разрешениям на строительство. Василий Суханов заметил, что эти критерии оценки относятся к минстрою, а не минграду. Его поддержал гендиректор группы ННДК и депутат гордумы Михаил Иванов, отметивший, что этап подготовки архитектурной и планировочной документации также надо оценивать в привязке к потенциальным объемам строительства.

В итоге, несмотря на возражения Марины Раковой о том, что депутаты просто выдергивают один фактор из многослойного инвестиционного цикла, градостроительный комитет решил «дошлифовать» с застройщиками вопрос и предложить губернатору ввести количественный критерий оценки работы минградравития.

Депутаты хотят, чтобы министерство быстрее согласовывало планировки территорий и документацию по готовящимся проектам КРТ.

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков призвал депутатов решить вопрос с расселенными деревянными домами в историческом центре, которые годами стоят заколоченные и часто горят, создавая угрозу соседям. Василий Суханов ответил, что системной проблемы для вмешательства региональных законодателей он не видит. Этими домами надо заниматься исполнительной власти — либо сносить их, либо, в случае исторической ценности, искать инвесторов и реставрировать объекты.

«Когда на крышу моего дома падали горящие головни, для меня это было проблемой!» — парировал господин Сериков. В итоге депутаты договорились, что постараются найти решение и включат вопрос о судьбе расселенного деревянного фонда в перечень для правительства.

В конце заседания Михаил Иванов поднял еще один вопрос по высотным отметкам застройки в нагорной части города, которую сдерживает старый радиолокатор аэропорта Стригино. «Насколько мне известно из неофициальных источников, этот радиолокатор сильно изношен и его в любом случае надо менять. По примеру многих городов- миллионников высотные отметки надо поднимать», — добавил глава девелоперской компании. В комитете тут же вспомнили, что недавно правительство Нижегородской области приняло новые региональные нормативы градостроительного проектирования, увеличившие коэффициент плотности застройки, и ограничения РЛС аэропорта могут им противоречить и препятствовать.

Вопрос с высотными отметками также был взят в работу для дальнейшей передачи в правительство перед отчетом.

Роман Кряжев