Правительство Нижегородской области предложило освободить нижегородский аэропорт Стригино от выплаты компенсации в 190 млн руб. за вырубку деревьев с северной и южной сторон взлетной полосы. Ради этого чиновники предложили изменить областной закон об охране озелененных территорий. Высота деревьев в местах захода на посадку уже на 1,5 метра превышает допустимые нормативы, что создает опасность при маневрировании самолетов. Руководство аэропорта заявило, что у него необходимой суммы нет и найти ее оперативно не получится. В нижегородском минтрансе отметили, что сейчас нижегородский аэропорт вкладывает серьезные средства в совершенствование систем антитеррористической защищенности и «отвлекать» от этой работы такую крупную сумму не обоснованно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лес вокруг аэропорта решили вырубить

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Лес вокруг аэропорта решили вырубить

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет по экологии Нижнего Новгорода выставил руководству аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») счет на 190 млн руб. Эти средства аэропорту предлагается выплатить в качестве компенсации за вырубку зеленых насаждений по соседству с взлетно-посадочной полосой, которые создают опасность при маневрировании самолетов, их взлету и заходу на посадку. Об этом исполнительный директор Стригино Эдуард Кошенсков на заседании комитета по транспорту в законодательном собрании Нижегородской области. На этом заседании депутаты рассматривали инициативу губернатора Глеба Никитина о внесении изменений в региональный закон об охране озелененных территорий, которые позволят освободить аэропорт от выплаты компенсаций за вырубку деревьев на приаэродромной территории.

Эдуард Кошенсков уточнил, что всего планируется вырубить более 14 га леса с южной и северной сторон взлетно-посадочной полосы.

«Сегодня на этой территории насчитывается более 16 тыс. высотных препятствий. Только по периметру лесных массивов мы насчитали 48 деревьев, которые превышают критические отметки. С момента последней сертификации аэропорта в 2017 году они выросли на 1,5 метра выше нормы, позволяющей обеспечить безопасное маневрирование воздушных судов при заходе на взлет и посадку».

По словам господина Кошенскова, в условиях сложной ситуации в авиационной отрасли найти требуемую сумму аэропорт не сможет. Он попросил депутатов поддержать законодательную инициативу.

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев напомнил, что Нижегородская область является соучредителем аэропорта и по итогам 2022 года в региональный бюджет в виде девидентов поступило более 200 млн руб. Кроме того, аэропорт с «сильным дисконтом» передал нижегородскому минтрансу свою гостиницу. «Она стоила около 200 млн руб., но мы получили ее за 130 млн руб. Сейчас в гостинице идет ремонт, там будут жить водители общественного транспорта, которых мы хотим привозить в Нижний Новгород из других регионов для работы вахтовым методом. Я бы просил учитывать эти особенности наших взаимоотношений с аэропортом при принятии решения», — отметил министр.

Он также напомнил, что в Стригино базируется не только гражданская авиация, но и транспорт Росгвардии и МЧС, которые обеспечивают силовую безопасность и работают при различных катаклизмах. «Взлет и посадка этих самолетов так же важны, как и гражданских. Кроме того, область и аэропорт начали работу по совершенствованию мер антитеррористической безопасности. Вкладываются средства в закупку нового оборудования, увеличение штата», — сообщил господин Саватеев.

Он считает, что сейчас отвлекать из этой работы 190 млн руб. на фоне растущего туристического потока не обоснованно.

Председатель транспортного комитета Владимир Солдатенков вспомнил, что раньше на месте запланированных к вырубке лесов находились сельхозугодья. После банкротства хозяйств, земли оказались брошены и заросли деревьями, преимущественно лиственными породами.

«Когда я был главой Автозаводского района, ко мне неоднократно поступали предложения с просьбой вырубить эти деревья. Я поддерживаю просьбу руководства аэропорта, но хотел бы рекомендовать ему не запускать территории в дальнейшем. Весь самосев там должен вырубаться, пока не вырос выше колена. В противном случае мы через 10 лет снова будем согласовывать вопрос о вырубке леса», — отметил глава комитета.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать заксобранию поддержать инициативу губернатора. Теперь вопрос будет рассмотрен на бюджетном комитете, после этого его обсудят на пленарном заседании областного парламента 27 апреля. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», практика, когда компенсационная стоимость вырубленных деревьев не взимается с операторов аэропортов, установлена в Новосибирской и Свердловской областях.

Андрей Репин